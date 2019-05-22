Lise öğrencilerinin ilk yerli roketi fırlatma denemesi başarılı oldu

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can ve Matematik Öğretmeni Sait Bütün ile Nilgül Türkaslan, Havva Çalışmaz, Ahmet Beler ve Hamza Keleş isimli öğrencilerden oluşan ekip tarafından yapımı tamamlanan ve Bilim Şenliği’nde sergilenecek roketin ilk fırlatma denemesi futbol sahasında başarıyla tamamlandı. Okul Müdürü Mustafa Şahin’in adının verildiği 'MŞ1' roketinin ilk denemede başarılı olması proje ekibinin yüzünü güldürdü.

Projeyi yürüten ekipte yer alan Matematik Öğretmeni Sait Bütün, Bilim Şenliği için Roket Projesi fikrinin öğrencilerden geldiğini belirterek, ”İlk etapta imkansızmış gibi görünse de gerek öğrencilerin anlatımı, gerekse izlediğimiz videolardan sonra roket projesini başarabileceğimizi anladık” dedi.

"İLK DENEMEDE BAŞARILI OLDU"

Roket projesinin süreci hakkında bilgi veren Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can, "Okul Müdürümüz Mustafa Şahin, Roket Projesine destek olacağını belirtince kolları sıvadık. Müdürümüzün projemize vermiş olduğu katkıdan dolayı roketin adını 'MŞ1' koyduk. İlk denemede başarılı bir fırlatma oldu. Ümit ediyoruz ki Bilim Şenliğinde de bu başarıyı yakalarız. Amacımız öğrencilerin bir şeyler başarabildiğini onlara göstermek” ifadelerini kullandı.