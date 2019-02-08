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Lise öğrencisini taciz eden şüpheli yakalandı

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HABER  | 08.02.2019 23:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, iddiaya göre okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz edip, kaçan Kemal G. (47), yakalandı.

Lise öğrencisini taciz eden şüpheli yakalandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen Kemal G., okuldan çıkıp kaldırımda minibüs bekleyen lise öğrencisi kızı, iddiaya göre elle taciz etti. Lise öğrencisi durumu okulun güvenlik görevlisine bildirirken, Kemal G. ise koşarak uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin kaçtığı yönde araştırma yapan polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal G.’yi, kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

TACİZ SUÇUNDAN SABIKASI VARMIŞ

Bu arada, Kemal G.'nin taciz suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kemal G.'nin sorgusu sürüyor.

SAPİK

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın söke taciz

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