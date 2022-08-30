EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi liselerin açılma tarihi!

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi liselerin açılma tarihi!

30.08.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle beraber liselerin ne zaman eğitime başlayacağı merak konusu oldu. Lise öğrencisi olan veya bu yıl liseye başlayacak öğrenciler arama motorlarında "Liseler ne zaman açılıyor? Liseler ne zaman açılacak 2022? Yaz tatili ne zaman bitiyor?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi liselerin açılacağı tarih...

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi liselerin açılma tarihi!

Liselerin ne zaman açılacağına dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. MEB 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine dair tüm tarihleri açıkladı. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi liselerin açılma tarihi...

lisee

2022 LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi bu sene 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

mebbb

ARA VE YARIYIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

30 Ağustos itibariyle yaz tatilinin bitimine ve liselerin eğitime başlamasına 12 gün kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandıÖğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı
Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer lise liseler ne zaman açılacak? meb yaz tatili ne zaman bitecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

İlginizi Çekebilir

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.