Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi liselerin açılma tarihi!

Liselerin ne zaman açılacağına dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. MEB 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine dair tüm tarihleri açıkladı. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi liselerin açılma tarihi...

2022 LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi bu sene 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

ARA VE YARIYIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

30 Ağustos itibariyle yaz tatilinin bitimine ve liselerin eğitime başlamasına 12 gün kaldı.



