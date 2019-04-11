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Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

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YAŞAM  | 11.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Antalya'da, lise öğrencisi S.D.'yi (18), ormanlık alana götürüp darbeden 6 sanıktan adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.C.Y. de tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde, ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu A.S. (18) adlı kız ile Y.K. (22) adlı erkek tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan A.S. ve Y.K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.C.Y. hakkında hazırlanan iddianame ise Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan M.C.Y'nin de tutuklanmasına karar verdi. Dün gözaltına alınan M.C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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(DHA)

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Antalya liseli kız dayak

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