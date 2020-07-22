Listedeki mekanlar sizi çok şaşırtacak! İşte dünyanın en soğuk yerleri...

Kuzey Amerika’nın en yüksek dağı olan Denali Dağı, deniz seviyesinden 6190 metre yükseklikte yer alıyor. Daha önce McKinley Dağı olarak bilinen dağ Alaska Sıradağları’nın bir parçasını oluşturuyor. Zirvesi tamamen kalıcı buzullar ve kardan oluşan dağ Denali Milli Parkı’nın kalbinde yer alıyor. 2003 yılındaki -83 derecelik ölçümüyle Kuzey Amerika soğukluk rekorunu elinde tutuyor. Dağ Alaska’nın başkenti Anchorage’in yaklaşık 130 mil kuzeyinde bulunuyor. Görülmeye değer bu bölgenin bir diğer özelliği de isminin dönemin başkanı Obama tarafından değiştirilmiş olması.

Güzel bir tatil düşündüğümüzde aklımıza genelde ılıman bir hava ve deniz kıyısı geliyor. Fakat öyle yerler var ki dondurucu soğuklarına rağmen muhteşem güzelliklere sahip. Dünyada güneş ışınlarının yılın büyük bir bölümünde teğet geçtiği ve sürekli beyaz örtünün kendisini gösterdiği bölgeler bulunuyor. Bu yerler de genellikle güney ve kuzey kutuplarına yaklaştıkça karşımıza çıkıyor. Benzersiz manzaralarıyla bu yerler alışageldiğimiz güzellik algınızı biraz değiştirebilir. İşte dünyanın en soğuk yerleri!

VERKHOYANSK-RUSYA

En büyük sıcaklık aralığı dalında dünya rekorunu elinde tutan ülkenin kuzeyindeki bu Rus kasabası son derece soğuk kışlar ve yazlar yaşıyor. Ocak ayında ortalama günlük sıcaklık -48 derecede ve Ekim-Nisan aralığında hava sıcaklığı sürekli sıfırın altında seyrediyor. Fakat her nasılsa yaz aylarında sıcaklık genelde 30 derecenin üstünde oluyor.

INTERNATIONAL FALLS-ABD

Minnesota’daki International Falls şehri soğuk hava durumu ile o kadar gurur duyuyor ki 2002 yılında üstün soğuk kent olma iddiasını mahkemeye taşıdı. Ulusun buz kutusu ilan edildi ve International Falls unvanını böylece kazandı. Şehir bu durumu dondurulmuş hindi, bowling, kar heykel ve havai fişek içeren bir Buz Kutusu Festivaline ev sahipliği yaparak kutluyor. Kanada’da Ontario’nun karşısındaki Rainy Nehri üzerinde yer alan bu serin bölge ülkedeki 0-2 derece ortalamayla en düşük ortalama sıcaklığa sahip.

SNAG KÖYÜ-KANADA

Kuzey Amerika’daki kaydedilen en soğuk sıcaklığın olduğu yer unvanına sahip Snag köyü, 1947’de -63.9 derece sıcaklık kaydetti. Durum böyle olunca köy öncelikle meteoroloji uzmanları için acil durum iniş pisti ve hava istasyonu olarak kullanıldı. Yukon Bölgesi, bölgede yaşayan 35.874 kişi ile Kanada’nın en küçük nüfusa sahip eyaleti konumunda bulunuyor.

DOĞU ANTARKTİKA PLATOSU

Dünyanın en soğuk yeri unvanını Avustralya’nın engin ve çorak buz kütlesi olan Doğu Antarktika Platosu alıyor. Araştırmacıların 3800 metre yükseklikteki 100 farklı yerde -100 derece sıcaklığını kaydettiği biliniyor.

