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Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali TV8'de mi?

28.05.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool ile Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. İngiltere'nin köklü takımlarından olan Kırmızılar ile dünyanın ve İspanya'nın en çok Devler Ligi kazanan takımını karşı karşıya getirecek olan karşılaşma, Paris'te oynanacak. Maça saatler kala futbolseverlerin heyecanı doruğa çıkarken müsabakayı izlemek isteyenler Şampiyonlar Ligi finalinin hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali TV8'de mi? İşte cevabı...

Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali TV8'de mi?

Liverpool ve Real Madrid dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Paris'te bulunan Stade De France'ta oynanacak olan karşılaşma için merak edilen soruların cevaplarını ve özellikle Şampiyonlar Ligi finalinin hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta? TV8 Şampiyonlar Ligi finalini canlı yayınlayacak mı? sorularının yanıtları ise haberimizde yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

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Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali, TSİ 22.00'de başlayacağı belirtilmişti.

Liverpool ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının başlama vuruşu 36 dakika ertelendi. Şehirdeki trafik nedeniyle çok sayıda futbolsever maça yetişemedi. Bu nedenle karşılaşmanın geç başlatılmasına karar verildi.

Liverpool - Real Madrid maçı saat 22.36'da TV8 ve EXXEN dijital platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Exxen ve TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek maçı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim yorumlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN HAKEMİ KİM?

Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

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LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇININ İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Diaz, Mane.

Yedekler: Kelleher; Tsimikas, Matip, Gomez; Oxlade-Chamberlain, Milner, Keita, Jones, Elliott; Jota, Minamino, Firmino.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius Junior, Benzema.

Yedekler: Lunin; Marcelo, Nacho; Ceballos, Camavinga, Isco; Lucas, Hazard, Asensio, Bale; Rodrygo, Mariano.

REAL MADRİD 13, LİVERPOOL 6 KEZ KAZANDI

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UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
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