Lizzo müziği bıraktı! "Herkes tarafından linçlenmekten bıktım"

Kiloları yüzünden sürekli zorbalığa maruz kalan Lizzo bir süre önce dansçıları tarafından cinsel ve ırksal taciz suçlamasıyla gündeme gelmişti.

Emmy ve Grammy ödüllü şarkıcı Lizzo son açıklamasıyla sevenler üzdü. Lizzo, müzik sektörünü bıraktığını ima eden bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Lizzo, "Hayatımdaki ve internetteki herkes tarafından linç edilmeye karşı mücadele vermekten yoruldum. Tek istediğim müzik yapıp insanları mutlu etmek ve dünyayı bulduğum halinden biraz daha iyi duruma getirmek. Ancak artık dünya beni içinde istemiyormuş gibi hissetmeye başlıyorum" dedi.

"Prim ve tık için sürekli benim hakkımda yalanlar söyleniyor" diyen Lizzo, "Dış görünüşüm yüzünden her şakanın hedefi ben oluyorum" ifadelerini kullandı.



Lizzo, "Karakterim beni tanımayan insanlar tarafından eleştiriliyor ve ismin saygısızca anlıyor. Benim imza attığın iş bu değildi" diye konuştu. Lizzo bunun peşine büyük harflerle, "BIRAKIYORUM" yazdı.







