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Lizzo müziği bıraktı! "Herkes tarafından linçlenmekten bıktım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 09:45
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Dansçıları tarafından kendisine yöneltilen cinsel ve ırksal taciz suçlamalarıyla gündeme gelen Lizzo müziği bıraktı. Lizzo açıklamasında “İnternette ve hayatımda herkes tarafından linçlenmekten bıktım. Sadece müzik yapmak, insanları mutlu etmek ve dünyayı bulduğumdan biraz daha iyi bir yer yapmak istedim. Ama artık dünyanın beni istemediğini hissediyorum" dedi.

Lizzo müziği bıraktı! "Herkes tarafından linçlenmekten bıktım"

Kiloları yüzünden sürekli zorbalığa maruz kalan Lizzo bir süre önce dansçıları tarafından cinsel ve ırksal taciz suçlamasıyla gündeme gelmişti.

Emmy ve Grammy ödüllü şarkıcı Lizzo son açıklamasıyla sevenler üzdü. Lizzo, müzik sektörünü bıraktığını ima eden bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Lizzo, "Hayatımdaki ve internetteki herkes tarafından linç edilmeye karşı mücadele vermekten yoruldum. Tek istediğim müzik yapıp insanları mutlu etmek ve dünyayı bulduğum halinden biraz daha iyi duruma getirmek. Ancak artık dünya beni içinde istemiyormuş gibi hissetmeye başlıyorum" dedi.

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"Prim ve tık için sürekli benim hakkımda yalanlar söyleniyor" diyen Lizzo, "Dış görünüşüm yüzünden her şakanın hedefi ben oluyorum" ifadelerini kullandı.

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Lizzo, "Karakterim beni tanımayan insanlar tarafından eleştiriliyor ve ismin saygısızca anlıyor. Benim imza attığın iş bu değildi" diye konuştu. Lizzo bunun peşine büyük harflerle, "BIRAKIYORUM" yazdı.


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