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Lizzy Caplan’lı Castle Rock üçüncü sezonu göremedi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Lizzy Caplan'ın boy gösterdiği Stephen King uyarlaması korku dizisi Castle Rock, sürpriz bir kararla ikinci sezon sonunda iptal edildi.

Lizzy Caplan’lı Castle Rock üçüncü sezonu göremedi

Hulu’da yayınlanan Stephen King uyarlaması Castle Rock, iptal edildi. 2 sezon yayınlanan antolojik dizide şimdiye kadar Andre Holland, Sissy Spacek, Bill Skarsgard, Melanie Lynskey, Scott Glenn, Jane Levy ve Terry O'Quinn'in oynadığı ilk sezonun ardından, ikinci sezonda Lizzy Caplan, Tim Robbins, Yusra Warsama, Barkhad Abdi ve Matthew Alan gibi isimler boy gösterdi.

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Stephen King'in daha önce sinemaya da uyarlanan ve Oscar kazanan "Misery" ve "Rita Hayworth and the Shawshank Redemption" gibi eserlerine dayanıyordu.

Castle Rock 3. sezon iptal haberi, Ekim 2019'da yayınlanan ikinci sezon galasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra geldi. Geç gelen karar, Covid-19 pandemisi ve iptal konusunda kararsızlığın etkili olduğunu düşündürüyor.

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