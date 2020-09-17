Stephen King'den seçmeler: Castle Rock konusu ve oyuncuları

Castle Rock, Stephen King’in hikayelerinde kurgusal bir mekan. Stephen King'in sıkı takipçisi olan okurlar, bu mekanın tek bir eserde yer almadığını bilirler. Castle Rock, King’in farklı eserlerinde ara sıra karşımıza çıkıyor. Bu eserlerdeki farklı karakterler ve olaylar bu kasabada buluşuyor. Kısacası bu yapım tek bir King eserinden uyarlanmadı, ancak King'in çeşitli eserlerinden referanslarla dolup taşıyor. Castle Rock konusunu tek bir eserden almadığı için diğer yapımlara da benzemiyor. Tanıdık simaları bir araya getiren Castle Rock konusu ve oyuncuları ile ilgili her şeyi öğrenmeye hazır mısınız?
1991 yılının dondurucu kış soğuğunda 11 gündür bulunamayan Henry adında bir çocuk, birdenbire ortaya çıkıyor. Bunca zamandır nerede olduğunu ve ne yaptığını hiç kimse bilmiyor. Üstelik kendisi de hiçbir şey hatırlamıyor. 2018 yılına gelindiğinde genç Henry savunma vekili oluyor ve idama mahkum edilenleri ölümden kurtarmaya çalışıyor.
Üvey babasının gizemli ölümünden sonra kasabayı terk ediyor. Bu sebeple de hiç delil olmamasına rağmen babasının ölümünden sorumlu tutuluyor. Kasabadaki Shawshank Hapishanesi’nin terk edilmiş olan kuytu hücrelerinden birinde isimsiz bir genç bulunuyor. Hiçbir soruya cevap vermeyen genç, en sonunda Henry’nin adını söylüyor. Bunun üzerine Henry bir şekilde kasabaya çağrılıyor. Henry Deaver’ın yıllar sonra geri dönmesiyle birlikte olaylar başlıyor.
Daha önce izlediğimiz dizi ve filmlerden aşina olduğumuz Castle Rock oyuncuları, performanslarıyla izleyicilerden tam not alıyor.
Henry, dizinin merkezindeki karakter. Geçmişindeki gizemli kayıptan sonra hayatını bir şekilde yoluna koymaya çalışıyor. Ancak kasabasındaki açıklanamayan olaylar peşini bir türlü bırakmıyor. Babasının ölümünden sonra avukatlık yapan Henry, işini geride bırakarak kasabaya geri dönüyor ve suçlamalarla yüzleşmek zoruna kalıyor. Yaşadığı dramatik olayların üstesinden gelmeye çalışıyor.
Andre Holland, 1979 doğumlu Amerikalı oyuncu. Oscar ödüllü Moonlight filmindeki Kevin karakteri ile biliniyor. Ayrıca The Knick adlı dizideki olağanüstü performansıyla da dikkat çekiyor.
Maine Eyaleti’ndeki Shawshank Hapishanesi’nde kalan isimsiz bir mahkum. Yıllardır ağzından tek bir kelime bile çıkmıyor. Unutulmuş hücresinde tek başına yaşıyor. Maine’deki ölümün ardından Henry Deaver’ın adını söyleyerek herkesi şaşırtıyor.
Bill Skarsgard, 1990 doğumlu İsveçli oyuncu. Aşkın Formülü Yok ve Hamlock Groove’daki rolleri ile biliniyor. Ayrıca Castle Rock dizisinde unutulmaz bir performansa imza atıyor.
Molly, çocukluğundan beri Henry’e aşık. Maine’de yaşayan Molly, burada emlakçılık yapıyor. Uyuşturucu sorunu var ve garip sesler duyduğunu iddia ediyor. Fakat zamanla bu sanrıların uyuşturucu yüzünden olmadığı ortaya çıkıyor. Fevri çıkışları ve renkli sohbetleriyle dizinin gerilimini azaltıyor.
Melanie Lynskey, 1977 doğumlu Yeni Zelandalı oyuncu. Hello I Must Be Going, But I’m A Cheerleader, Heavenly Creatures ve Two And A Half Man gibi yapımlardaki rolleriyle biliniyor. Ödüllü oyuncu performanslarıyla dünya çapında beğeni topluyor.
Diane Torrance, bir yazar olarak Castle Rock’ın tarihini yazmaya çalışıyor. Jack Torrance’ın yeğeni olduğu için kasabada Jackie olarak tanınıyor.
Jane Levy, 1989 doğumlu Amerikalı oyuncu. ABC komedi dizisi olan Suburgatory’deki Tessa rolü ile biliniyor. Shameless dizisi ile ilk olarak televizyon ekranlarına çıktı. Fun Size, Nobody Walks ve Evil Dead filmlerinde de rol aldı.
Ruth, Henry’nin üvey annesi. Hayatı boyunca Castle Rock’ta yaşamış olan yaşlı bir kadın. Henry ile yolları ayrılıyor. Alzheimer hastası olduğu için Henry’e ihtiyacı olan bilgileri veremiyor.
Sissy Spacek, 1949 doğumlu Amerikalı oyuncu. 1980 yılında Coal Miner’s Daughter filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü’nün sahibi oldu. 2001 yılında Yatak Odasında filmiyle aynı ödüle tekrar aday oldu.
Annie, Stephen King evreninin psikopat hemşiresi. Kötü bir karakter olan Annie, dizide unutulmaz bir konuma erişiyor.
Lizzy Caplan, 1982 doğumlu Amerikalı oyuncu. Mean Girls ve Cloverfield filmleriyle tanınan başarılı oyuncu Master of Sex dizisiyle Emmy adaylığı kazandı.
Alan Pangborn, kasabanın şerifi. 1991 yılında kaybolan Henry’i bulup eve getiriyor. Sonrasında Henry’nin Alzheimer hastası olan annesi şerif Alan ile birlikte yaşamaya başlıyor. Henry kendisinden pek hoşlanmasa da yaşanan olaylar ile ilgili şeriften bilgi almaya çalışıyor.
Scott Glenn, 1939 doğumlu Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu. Tecrübeli oyuncu Kuzuların Sessizliği, Silverado, Şehir Kovboyu, Boşluktaki Kahramanlar, Son Ültimatom, Sucker Punch ve Daredevil gibi pek çok başarılı yapımda yer aldı.
Lacy, Shawshank Hapishanesi'nin müdürü. Küçükken kardeşinin intihar etmesiyle birlikte hayattaki amacını sorgulamaya başlıyor. Sonrasında Tanrı’nın bu sorgusuna cevap verdiğini ve karşısına Kid’i çıkardığını söylüyor. Ancak kendisi de korkunç bir şekilde intihar ediyor. Kasabadaki herkes gizemli bir şekilde Shawshank Hapishanesi’nde bulunan Kid’in bu durumunda Lacy’nin bir parmağı olduğunu düşünüyor ancak kanıtlayamıyor
Terry O’Quinn, 1952 doğumlu Amerikalı oyuncu. Emmy Ödülü sahibi olan başarılı oyuncu Lost dizisindeki John Locke karakteri ile biliniyor. Bugüne kadar imza attığı pek çok film ve dizi projesindeki performansıyla adından söz ettiriyor.
Warden, Shawshank Hapishanesi’ne Lacy'nin yerine atanan yeni müdüre. Göreve geldiği gibi 30 yıldır kapalı tutulan F blokunu merak ediyor ve gardiyanlardan orayı kontrol etmelerini istiyor. Bu esnada memurlardan biri kuytu bir hücreye hapsedilmiş birini buluyor. Bu kişinin hapishanedeki sıradan mahkumlardan biri olmadığı anlaşılıyor.
Ann Cusack, 1961 doğumlu Amerikalı oyuncu. Tanınan oyuncu daha önce Romantik Katil, Budala Dedektif 3, Çılgınlar Sınıfı gibi filmlerde rol aldı.
Tüm detaylarıyla Castle Rock dizi konusu izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sevilen dizinin IMDb puanı ise 7,6.
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