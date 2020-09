Stephen King'den seçmeler: Castle Rock konusu ve oyuncuları

Molly Strand (Melanie Lynskey)

Molly, çocukluğundan beri Henry’e aşık. Maine’de yaşayan Molly, burada emlakçılık yapıyor. Uyuşturucu sorunu var ve garip sesler duyduğunu iddia ediyor. Fakat zamanla bu sanrıların uyuşturucu yüzünden olmadığı ortaya çıkıyor. Fevri çıkışları ve renkli sohbetleriyle dizinin gerilimini azaltıyor.

Melanie Lynskey, 1977 doğumlu Yeni Zelandalı oyuncu. Hello I Must Be Going, But I’m A Cheerleader, Heavenly Creatures ve Two And A Half Man gibi yapımlardaki rolleriyle biliniyor. Ödüllü oyuncu performanslarıyla dünya çapında beğeni topluyor.

Jackie Torrance (Jane Levy)

Diane Torrance, bir yazar olarak Castle Rock’ın tarihini yazmaya çalışıyor. Jack Torrance’ın yeğeni olduğu için kasabada Jackie olarak tanınıyor.

Jane Levy, 1989 doğumlu Amerikalı oyuncu. ABC komedi dizisi olan Suburgatory’deki Tessa rolü ile biliniyor. Shameless dizisi ile ilk olarak televizyon ekranlarına çıktı. Fun Size, Nobody Walks ve Evil Dead filmlerinde de rol aldı.

Ruth Deaver (Sissy Spacek)

Ruth, Henry’nin üvey annesi. Hayatı boyunca Castle Rock’ta yaşamış olan yaşlı bir kadın. Henry ile yolları ayrılıyor. Alzheimer hastası olduğu için Henry’e ihtiyacı olan bilgileri veremiyor.