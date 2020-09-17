Stephen King'den seçmeler: Castle Rock konusu ve oyuncuları

Castle Rock, Stephen King’in hikayelerinde kurgusal bir mekan. Stephen King'in sıkı takipçisi olan okurlar, bu mekanın tek bir eserde yer almadığını bilirler. Castle Rock, King’in farklı eserlerinde ara sıra karşımıza çıkıyor. Bu eserlerdeki farklı karakterler ve olaylar bu kasabada buluşuyor. Kısacası bu yapım tek bir King eserinden uyarlanmadı, ancak King'in çeşitli eserlerinden referanslarla dolup taşıyor. Castle Rock konusunu tek bir eserden almadığı için diğer yapımlara da benzemiyor. Tanıdık simaları bir araya getiren Castle Rock konusu ve oyuncuları ile ilgili her şeyi öğrenmeye hazır mısınız?

Castle Rock Dizisi Konusu

1991 yılının dondurucu kış soğuğunda 11 gündür bulunamayan Henry adında bir çocuk, birdenbire ortaya çıkıyor. Bunca zamandır nerede olduğunu ve ne yaptığını hiç kimse bilmiyor. Üstelik kendisi de hiçbir şey hatırlamıyor. 2018 yılına gelindiğinde genç Henry savunma vekili oluyor ve idama mahkum edilenleri ölümden kurtarmaya çalışıyor.

Üvey babasının gizemli ölümünden sonra kasabayı terk ediyor. Bu sebeple de hiç delil olmamasına rağmen babasının ölümünden sorumlu tutuluyor. Kasabadaki Shawshank Hapishanesi’nin terk edilmiş olan kuytu hücrelerinden birinde isimsiz bir genç bulunuyor. Hiçbir soruya cevap vermeyen genç, en sonunda Henry’nin adını söylüyor. Bunun üzerine Henry bir şekilde kasabaya çağrılıyor. Henry Deaver’ın yıllar sonra geri dönmesiyle birlikte olaylar başlıyor.