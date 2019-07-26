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Lockdown uygulaması kullanıcılara neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 26.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Güvenliği ile öne çıkan iOS işletim sistemi, nadir de olsa güvenlik açıkları ile karşı karşıya kalıyor ancak bu açıklar Apple tarafından hızlı bir şekilde kapatılıyor. Bu yüzden Android’deki gibi Antivirüs uygulamasına ihtiyaç duymayan iOS, genellikle güvenlik duvarı işlevi gören uygulamalara ev sahipliği yapıyor.

Lockdown uygulaması kullanıcılara neler sunuyor?

Bugün de VPN servisi olan Confirmed, yeni güvenlik duvarı uygulamasını ücretsiz olarak App Store’da yayınladı. Lockdown Apps olarak isimlendirilen bu uygulama diğer uygulamalar gibi VPN protokolü üzerinden hizmet veriyor. Zararlı domainleri engelleyerek kullanıcılara güvenlik sunduğunu söyleyen Lockdown Apps, kullanıcılara istedikleri alan adını engelleme imkanı da sunuyor.

Facebook, Instagram ve buna benzer siteleri uygulamalaya ekleyerek, iPhone’un VPN açıkken hem Wi-Fi hem de hücresel veriden bu sitelere girmesini engelleyebiliyorsunuz. Genellikle milletin başına bela olan kripto para sitelerini engelleyen uygulama, çok yakında Android platformuna da gelecek.

Eğer uygulamayı merak ediyorsanız buradan indirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
iOS Lockdown android antivirüs

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