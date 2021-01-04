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Logan Paul, Floyd Mayweather'dan sonra 'onunla da dövüşürüm' diyerek ünlü aktörü işaret etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Logan Paul, Floyd Mayweather'dan sonra 'onunla da dövüşürüm' diyerek ünlü aktörü işaret etti

Ünlü YouTuber ve aynı zamanda boksör olan Logan Paul, boksör Floyd Mayweather karşılaşmasından sonra, Thor karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Chris Hemsworth’le dövüşmek istiyor.

Ünlü YouTuber ve boksör Logan Paul, Thor ile şöhret basamaklarını bir hayli hızlı çıkan Avusturalyalı aktör Chris Hemsworth'e meydan okudu. Paul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hemsworth'ün boks antrenmanı görüntülerinin paylaşıldığı tweet'i alıntılayarak "Mayweather'dan sonra onunla da dövüşürüm" dedi.

Boks dünyasının efsane isimlerinden olan ve çıktığı 50 karşılaşmanın 27'si nakavt olmak üzere tamamını kazanan Floyd Mayweather, 20 Şubat'ta Logan Paul ile gösteri maçında karşılaşacak. 43 yaşındaki ünlü boksör, geçtiğimiz yıllarda eldivenlerini asarak ringlerden emekli olmuştu.

Ancak görünüşe göre Logan Paul'a boks dünyasının efsanelerinden biriyle karşılaşmak yetmemiş gibi duruyor ki 37 yaşındaki ünlü aktör Chris Hemsworth'e de meydan okudu. Hemsworth'ün bu meydan okumayı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Chris Hemsworth, Logan Paul'un meydan okumasını kabul eder mi? (Webtekno)

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