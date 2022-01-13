Logan: Wolverine filmi oyuncuları kimler? Logan: Wolverine filmi konusu nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan aksiyon-bilimkurgu türündeki Logan: Wolverine filminin başrolünde Logan rolüyle Hugh Jackman yer almakta. İlgiyle takip edilen film 2017 yılında vizyona girmişti. Peki Logan: Wolverine filmi oyuncuları kimler?

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hugh Jackman - Logan

Partick Stewart - Profesör X

Elizabeth Rodriguez - Gabriela

Richard E. Grant - Dr. Zander Rice

Eriq La Salle - Will Munson

Dafne Keen - Laura Kinney

Body Holbrook - Donald Pierce

Stephan Merchant - Caliban

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Ancak Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erecektir. Şimdi ise Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan koruması gerekmektedir.



