Logan: Wolverine filmi oyuncuları kimler? Logan: Wolverine filmi konusu nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan aksiyon-bilimkurgu türündeki Logan: Wolverine filminin başrolünde Logan rolüyle Hugh Jackman yer almakta. İlgiyle takip edilen film 2017 yılında vizyona girmişti. Peki Logan: Wolverine filmi oyuncuları kimler?
Hugh Jackman - Logan
Partick Stewart - Profesör X
Elizabeth Rodriguez - Gabriela
Richard E. Grant - Dr. Zander Rice
Eriq La Salle - Will Munson
Dafne Keen - Laura Kinney
Body Holbrook - Donald Pierce
Stephan Merchant - Caliban
Filmde Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Ancak Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erecektir. Şimdi ise Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan koruması gerekmektedir.
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