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Redmi K100 geliyor: 10.000 mAh batarya ve 6,83 inç AMOLED ekran!

Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi K100'ün 28 Ekim’de Çin’de tanıtılacağını resmen açıkladı. 10.000 mAh batarya, Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 6,83 inç AMOLED ekranla gelecek modelin tasarımı ve önemli özellikleri de belli oldu.

Redmi K100 geliyor: 10.000 mAh batarya ve 6,83 inç AMOLED ekran!
Enes Çırtlık

Xiaomi, kısa süre önce Redmi K100'ün Çin’de piyasaya çıkacağına işaret etmişti. Şirket, akıllı telefonun piyasaya çıkış tarihini açıklarken tasarımını ve teknik özelliklerini de gözler önüne serdi. Redmi K100, ağustos ayında tanıtılan K100 Pro ve K100 Pro Max’in ardından serinin yeni üyesi olacak.

REDMI K100'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Redmi, Weibo üzerinden yaptığı resmî paylaşımda Redmi K100'ün 28 Ekim’de Çin’de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Şirket, telefonun yeni Ateş Böceği Yeşili (Firefly Green) renk seçeneğini de gösterdi.

Redmi K100 geliyor: 10.000 mAh batarya ve 6,83 inç AMOLED ekran! 1

Redmi K100, Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak. Bu yonga setine Xiaomi’nin D2 ekran çipi eşlik edecek. Şirketin açıklamasına göre telefon, 40'tan fazla oyunda 165 Hz yenileme hızı sunacak.

Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise batarya kapasitesi olacak. Redmi, K100'ün 10.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceğini resmen doğruladı.

Ekran tarafında ise 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED panel bulunacak. Bu ekranın tepe parlaklığı 3.500 nit seviyesine kadar çıkacak. Redmi K100, Xiaomi’nin HyperOS 4'ü yüklü olarak gelecek.

CLIP NEO KULAKLIK DA GELİYOR

Redmi, K100'ün yanı sıra Clip Neo adlı açık kulak tasarımlı kulaklığını da tanıtmayı planlıyor. Öte yandan Redmi K100 için Çin’de ön siparişler şimdiden başlamış durumda.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Xiaomi Redmi
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