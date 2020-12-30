Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fransız forvet Loic Remy, Türkiye'deki hayatından memnun olduğunu ve kariyerini noktalamayı düşünmediğini söyledi.

"SABAH EZANINI DUYDUĞUMDA ŞOKE OLMUŞTUM"

Goal.com'a konuşan Remy, sezon başında Rizespor'un ilk tercihi olmadığını söyledi. Türkiye'de farklı bir deneyim yaşadığını vurguladı. Deneyimli oyuncu, "Yeni bir ülkede, yeni bir hayata alışmaya çalışıyorum. başlarda çok zordu çünkü benim için çok büyük bir değişiklik olmuştu. Fransa'ya göre her şey epey farklı. Örneğin sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum ama zamanla alıştım. Burada insan çok iyi davranıyorlar ve futbolu seviyorlar. Küçük bir şehirde yaşıyorum dolayısıyla her gittiğim yerde beni tanıyorlar" dedi.

"BURADA OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Sezon başında aklında İtalya'ya gitmek olduğunu da belirten Remy, Rizespor'a gelme kararından pişmanlık duymadığını "Sağlık kontrolünde problem çıkınca Benevento'ya transferim rafa kalktı. Başka teklifler de vardı ama ben Türkiye'ye gelmeyi seçtim. Türkiye futbol oynamak için ilgi çekici bir ülke. Burada oynamaktan keyif alıyorum ve takımıma gollerimle yardımcı oluyorum" diyerek vurguladı.