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Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 30.12.2020 22:10 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fransız forvet Loic Remy, kariyeri ve Türkiye'deki yaşamı hakkında konuştu.

Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fransız forvet Loic Remy, Türkiye'deki hayatından memnun olduğunu ve kariyerini noktalamayı düşünmediğini söyledi.

"SABAH EZANINI DUYDUĞUMDA ŞOKE OLMUŞTUM"

Goal.com'a konuşan Remy, sezon başında Rizespor'un ilk tercihi olmadığını söyledi. Türkiye'de farklı bir deneyim yaşadığını vurguladı. Deneyimli oyuncu, "Yeni bir ülkede, yeni bir hayata alışmaya çalışıyorum. başlarda çok zordu çünkü benim için çok büyük bir değişiklik olmuştu. Fransa'ya göre her şey epey farklı. Örneğin sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum ama zamanla alıştım. Burada insan çok iyi davranıyorlar ve futbolu seviyorlar. Küçük bir şehirde yaşıyorum dolayısıyla her gittiğim yerde beni tanıyorlar" dedi.

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"BURADA OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Sezon başında aklında İtalya'ya gitmek olduğunu da belirten Remy, Rizespor'a gelme kararından pişmanlık duymadığını "Sağlık kontrolünde problem çıkınca Benevento'ya transferim rafa kalktı. Başka teklifler de vardı ama ben Türkiye'ye gelmeyi seçtim. Türkiye futbol oynamak için ilgi çekici bir ülke. Burada oynamaktan keyif alıyorum ve takımıma gollerimle yardımcı oluyorum" diyerek vurguladı.

"İNGİLTERE'DEKİNDEN FARKLI BİR FUTBOL OYNANIYOR"

Türk futbolunun teknik ve taktik yönünün ağır bastığını da vurgulayan Fransız santrfor, "Burada İngiltere'dekinden farklı yoğunlukta bir futbol oynanıyor. Daha az tempo var ama bireysel yetenekleri üst düzey ilginç oyuncular da var. Antrenmanlar bile farklı. Ağırlıklı olarak teknik ve taktik çalışmalar yapılıyor. Fiziksel antrenmanlar ikinci planda kalıyor. Formumu korumak için özel antrenörümle beraber ekstra çalışmalar yapıyorum" şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca Chelsea, Lille ve Olimpik Marsilya gibi dev kulüplerde forma giyen Remy, bu sezon Rizespor formasıyla 10 maça çıktı ve 6 gol atmayı başardı.


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