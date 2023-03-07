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Lokanta usulü orman kebabı tarifi! Enfes orman kebabı nasıl yapılır?

07.03.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman kebabı lokantaların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Bolu'ya ait olan bu enfes kebap diğer kebap tariflerine göre çok daha kolay bir şekilde hazırlanıyor. Evde lokanta usulü orman kebabı nasıl yapılır merak ediyorsanız bu orman kebabı tarifine göz atabilirsiniz.

Lokanta usulü orman kebabı tarifi! Enfes orman kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon 207kal

Orman kebabı nefis tereyağlı pilavla lokantaların göz bebeği olarak biliniyor. Bol sebze kullanılarak hazırlanan bu kebap rengarenk oluyor. Gelen kalabalık misafirlerinizin sevebileceği bir tarif arıyorsanız orman kebabı en doğru tercih olabilir.

MALZEMELER

  • 500 gram dana kuşbaşı eti (ya da kuzu kuşbaşı)
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kase bezelye (konserve)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik

TARİF

  • Kuşbaşı etleri 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı un ile karıştırın.
  • Teflon bir tencerede kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırıp üzerine etleri atıp kavuralım. Etler suyunu çekince bir tabağa alın.
  • Aynı teflon tencerenin içinde büyükçe doğradığınız soğanları kavurun. Bu aşamada dilerseniz biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
  • Daha sonra üzerine doğradığınız havuçları atıp kavurmaya devam edin.
  • Son olarak patatesleri ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Malzemeler kavrulunca etleri, 1 yemek kaşığı salçayı ve 1 yemek kaşığı terayağı ekleyip kavurun.
  • Üzerini geçecek kadar sıcak su ekledikten sonra tuzunu ve karabiberini de ekleyip etler iyice yumuşayana kadar pişirin.
  • Etler iyice yumuşadıktan sonra bezelyeleri ekleyin. Etlerin iyice pişip pişmediğini mutlaka kontrol edin.
  • Kalan 1 yemek kaşığı terayağında bolca kekik kavurup yemeğin üzerine gezdirin.
  • Yemeğinizi ocaktan alın. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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