Lokanta usulü orman kebabı tarifi! Enfes orman kebabı nasıl yapılır?

Orman kebabı nefis tereyağlı pilavla lokantaların göz bebeği olarak biliniyor. Bol sebze kullanılarak hazırlanan bu kebap rengarenk oluyor. Gelen kalabalık misafirlerinizin sevebileceği bir tarif arıyorsanız orman kebabı en doğru tercih olabilir.

MALZEMELER 500 gram dana kuşbaşı eti (ya da kuzu kuşbaşı)

2 adet orta boy soğan

2 adet havuç

2 adet patates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase bezelye (konserve)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

TARİF Kuşbaşı etleri 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı un ile karıştırın.

Teflon bir tencerede kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırıp üzerine etleri atıp kavuralım. Etler suyunu çekince bir tabağa alın.

Aynı teflon tencerenin içinde büyükçe doğradığınız soğanları kavurun. Bu aşamada dilerseniz biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Daha sonra üzerine doğradığınız havuçları atıp kavurmaya devam edin.

Son olarak patatesleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Malzemeler kavrulunca etleri, 1 yemek kaşığı salçayı ve 1 yemek kaşığı terayağı ekleyip kavurun.

Üzerini geçecek kadar sıcak su ekledikten sonra tuzunu ve karabiberini de ekleyip etler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Etler iyice yumuşadıktan sonra bezelyeleri ekleyin. Etlerin iyice pişip pişmediğini mutlaka kontrol edin.

Kalan 1 yemek kaşığı terayağında bolca kekik kavurup yemeğin üzerine gezdirin.

Yemeğinizi ocaktan alın. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

