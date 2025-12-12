YEMEK

Lokantalarda yeni dönem: Adisyonda 'servis ücreti' devam edecek mi?

Adisyonlara yansıtılan servis ücretleri uzun süredir tartışma konusuydu. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, uygulamanın sona ermesinin hem esnaf hem de vatandaş için rahatlatıcı bir adım olduğunu belirterek, “Bu karar, vatandaşlarımızın mekanlara gönül rahatlığıyla gidebileceğinin önemli bir işareti” dedi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; işletmelerde adisyonlara yansıtılan servis ücretinin kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

"GÜZEL BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir; "Bizim oda olarak tasvip etmediğimiz bir konuydu servis ücretleri ama şimdi kaldırılması hem vatandaş için hem de işletmenin devamlılığı için iyi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü vatandaşlarımız yemek yemeye ve misafir olarak geldiklerinde gönül rahatlığıyla gelsinler. Servis ücreti olarak değil de gönlünden kopan bahşişi de servis yapan arkadaşlarımıza bırakılırdı. Bunu bahşiş ya da tip box gibi adlandırdık ama son zamanlarda servis ücreti eklendi. Bu da kafa karışıklığına sebebiyet verdi. Birçok esnafımız uygulamazken bazı esnaflarımız uyguluyordu. Bu da vatandaşlarımızın mekanlara gönül rahatlığıyla gidebileceğinin işaretidir bence. Onun için de çok güzel bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

‘BUNA NE GEREK VARDI’

'Servis ücretinin kafa karıştırdığını kaydeden Başkan Aydemir; "Tabi bu servis ücreti diye eklendiğinde, adisyonun altına bakıldığında vatandaş ‘Buna ne gerek vardı’ diyebiliyor. Çünkü işletmeler sattığı üründen bedelinin üzerinde yansıtılıyordu. Bir de ayrıca servis ücreti adı altında servis elemanlarına ayrı bir meblağ çıkıyordu. Bu da kafa karışıklığını önledi bence. Bir de şöyle bir şey var; biz arkadaşlarımızla bir yere misafir olduğumuzda ben oranın hizmetinden, damak tadından, ilgi ve alakasından memnun kalırsam ona göre de tabi ki 10 TL’lik bir hesap ise 1-2 TL de bahşiş vererek servis elemanlarına bahşiş bırakabilirim. Vatandaşımızın gönlünden koparsa olur. Zorunluluk halinde değil de kendi isteğine bırakıp böyle olmasının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

