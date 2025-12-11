Masterchef ekmek arası tarifler: Dünyanın en ünlü 4 tostu!

Tüm dünyada sevilen tost ve sandviç tarifleri, hem pratik hem de doyurucu olmalarıyla mutfakların yıldızı olmaya devam ediyor. Amerika’dan Japonya’ya, Fransa’dan Hawaii’ye uzanan dört farklı lezzeti evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

İşte ekmek arası dünya turu:

TAVADA TOST ŞÖLENİ: AMERİKAN USULÜ GRİLLED CHEESE

Grilled cheese tarifi için malzemeler:

2 dilim tost ekmeği

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 dilim cheddar peyniri

Grilled cheese tarifi:

Tost ekmeğini tezgaha alın ve cheddar dilimlerini ekmeğin üzerine yerleştirin. Diğer dilimi üzerine kapatın. Tostu tırtıklı bir bıçakla çapraz kesin. Elde ettiğiniz iki üçgen dilimin her iki tarafına tereyağı sürün. Kızgın tavada önlü arkalı kızartarak dışı çıtır, içi erimiş peyniriyle nefis bir lezzet elde edin.

SOSİSLİ NOODLE SANDVİÇ: JAPON SOKAK LEZZETİ YAKİSOBA PAN

Yakisoba pan tarifi için malzemeler:

4 adet uzun sandviç ekmeği

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

100 gram noodle

4 adet sosis

4 adet marul yaprağı

1/2 adet kuru soğan

1 adet küçük havuç

1/2 çay kaşığı karabiber

Yakisoba sos için:

5 yemek kaşığı ketçap

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı worcestershire sosu

Yakisoba pan tarifi:

Noodle’ı bol kaynar suda yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Sosisleri verev doğrayın, havuç ve soğanı ince şekilde kesin. Marulu parçalara ayırın. Tavada yağı kızdırıp soğanları soteleyin; ardından havuç ve sosisi ekleyerek pişirin. Marul ve karabiberi ekleyip karıştırın. Haşlanmış noodle’ı tavaya alıp 2 dakika soteleyin. Sos malzemelerini ayrı bir kapta karıştırıp noodle’a ekleyin; 2 dakika daha pişirin. Sandviç ekmeklerini açıp hazırladığınız karışımla doldurun.

ÜSTÜNDE GÖZ YUMURTA: FRANSIZ ZARAFETİ CROQUE MADAME

Croque madame tarifi için malzemeler:

2 dilim tam buğday ekmeği

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

2 dilim jambon

2 dilim eski kaşar (veya gravyer)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Croque madame tarifi:

Ekmek dilimlerinin iç yüzeyine hardal sürün. Bir dilimin üzerine jambonları yerleştirip diğer dilimi kapatın. Üstüne peynirleri dizip önceden ısıtılmış 250 derece fırında 5 dakika pişirin. Ayrı bir tavada yumurtayı sahanda pişirip tuz ve karabiber serpin. Fırından çıkan sandviçin üzerine yumurtayı ekleyerek sıcak servis edin.

TATLI–TUZLU UYUMUYLA TROPİK ESİNTİ: HAWAİİ TOST

Hawaii tost tarifi için malzemeler:

2 dilim kepekli tost ekmeği

1 tatlı kaşığı tereyağı

4 dilim jambon

2 dilim ananas

4 dilim kaşar peyniri (veya cheddar)

Servis için:

2 yemek kaşığı kiraz reçeli

Hawaii tost tarifi:

Tost ekmeklerinin üst kısmını tereyağı ile yağlayın. Üzerine jambon dilimlerini yerleştirin. Ortaya birer dilim ananas koyun ve kaşar ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 10 dakika pişirin. Yanında kiraz reçeliyle servis edin.