Loki solo dizisiyle çok yakında televizyon ekranlarında

Disney’in Amazon ve Netflix’e rakip olarak geliştirdiği online dizi ve film platformunda yayınlanacak yeni yapımlarla ilgili haberler gelmeye başladı. Disney +, Marvel sinematik evreninin kötü erkek kardeşi Loki’nin hikayesini televizyona uyaarlamaya hazırlanıyor. Thor ve The Avengers serileriyle birçok kez beyazperdede karşımıza çıkan Loki karakteri, bu sefer 6 ya da 8 bölümden oluşacak bir mini dizi olarak ekranlara gelecek.

Thor ve The Avengers gibi Marvel sinematik evreninde Loki’ye hayat veren Tom Hiddleston’un dizide de aynı karaktere hayat vermesi çok olası görünüyor. Diziyle ilgili heyecanlandıran bir diğer detay ise; senaryosunun 'Ricky & Morty'nin senaristlerinden Michael Waldron’un kaleminden çıkacak olması. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, dizide Loki'yi bir manipülatör ve şekil değiştiren bir varlık olarak insanlık tarihini etkileyen olaylar içerisinde takip edeceğiz. Tabii ki tarihi olaylar üzerinde pek istenmeyen bir etkisi olacak... Kısacası, Disney + sayesinde Loki ile buluşmamız çok yakın!



