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    Lokum gibi yumuşacık olan fırında somon balığı tarifi

    09.06.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Somon yüksek Omega 3 kaynağı olarak biliniyor. Balık sevmeyenlerin bile bayılarak tükettiği somon balığının fırında yapılması çok daha sağlıklı oluyor. Fırında somon tarifi yumuşacık lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. İşte enfes fırında somon tarifi...

    Lokum gibi yumuşacık olan fırında somon balığı tarifi

    Somon balığına en yakışan sebze patates olarak görülüyor. Fırında özel sosla hazırlanan somon balığının yanında pişireceğini patates somonun lezzetine lezzet katıyor.

    MALZEMELER

    • 2 adet takoz somon
    • 1 avuç maydanoz
    • 1 avuç dereotu
    • Birkaç dal taze kekik
    • 2 diş sarımsak
    • 2 tutam ekmek kırıntısı
    • Çeyrek limonun suyu
    • 1 tatlı kaşığı hardal
    • 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
    • 1 adet chili biberi
    • Tuz-taze çekilmiş karabiber
    • 1 adet patates
    • 1 büyük kırmızı soğan
    • Limon suyu

    TARİF

    • Somon takozlarını tuz ve karabiberle baharatlandırın.
    • Maydonoz, dereotu ,taze kekik ve chili biberini ince kıyın.
    • Sarımsakları ezin.
    • Hepsini limon suyu, hardal, tereyağı ve ekmek kırıntısıyla birlikte karıştırın.
    • Somonların her iki yüzünü bu karışımla kaplayın.
    • Patatesi halka şeklinde çok ince doğrayın. Fırın kabının tabanına dizin. Üzerine limon suyu, tuz, karabiber ve az su ilave edin. Somonları patateslerin üzerine koyun. Soğan halkalarını serpiştirin.
    • Arada balığı çevirerek 35-40 dakika fırında pişirin.

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    AFİYET OLSUN!

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