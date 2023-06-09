Lokum gibi yumuşacık olan fırında somon balığı tarifi

Somon yüksek Omega 3 kaynağı olarak biliniyor. Balık sevmeyenlerin bile bayılarak tükettiği somon balığının fırında yapılması çok daha sağlıklı oluyor. Fırında somon tarifi yumuşacık lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. İşte enfes fırında somon tarifi...
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