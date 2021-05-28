Londra’daki bir evden daha ucuza satılan ada: Linga Adası

İskoçya’nın Shetland kentinin batısındaki Vaila Sound’da bulunan Linga adası, 250 bin sterlin ve üzerindeki tekliflerle satışa sunuldu. Döviz kuru nedeniyle Türk lirasına çevrildiğinde bir hayli pahalı olan bu rakam alsında İngiltere’de bir stüdyo daire için ödeniyor. 2020 yılının verilerine göre, Londra’daki bir evin ortalama maliyeti 476 bin olarak belirlenmişti. Linga adası ise bu evlerin fiyatının neredeyse yarısı kadardır.

El değmemiş 63.73 dönümlük bir ada ve doğayla iç içe olan eşsiz manzalara sahip olan bir ada olarak tanımlanan Linga, ana karaya ‘yıl boyunca erişim imkanı’ bulunan özel bir lokasyondur. Ada, konum olarak Norveç’e İskoçya’dan çok daha yakın bir bölgededir. 1934 yılından itibaren ıssız olan adaya yalnızca tekneyle ulaşım mümkündür. Bu da adayı mahremiyetine ve kişisel alanlarına önem veren kişiler için harika bir yer haline getiriyor.

Vladi Özel Adaları’nın sahibi Fahad Vladi, adanın maliyetinin çok düşük olduğunu belirterek “İskoçya’da adaları gerçekten geliştirmenizi yasaklayan özel yasalarınız var, bu yüzden her zaman her istediğinizi yapamıyorsunuz. Bu da maliyetleri düşürüyor. Yani çiftlik evi duvarları varsa, evi yeniden inşa etmemize izin verilir. Ancak yeni bir yapı inşa edemezsiniz” dedi.



