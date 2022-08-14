Londra derbisi karıştı! Chelsea ile Tottenham yenişemedi...

Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. İki ekibin teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda kırmızı kart gördü.

Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'den gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi.

CONTE İLE TUCHEL BİRBİRİNE GİRDİ

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Chelsea kulübesine doğru sevincini yaşadı. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel bunun üzerine Conte'nin üzerine yürüdü. Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti.

