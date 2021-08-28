Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Londra Hayvanat Bahçesi'nin yeni bebek gergedanı tatlılığıyla hayran bıraktı

Londra Hayvanat Bahçesi'nin yeni bebek gergedanı tatlılığıyla hayran bıraktı

28.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra Hayvanat Bahçesi'nin bu hafta doğan bebek gergedan, kocaman ayakları ile yürürken oldukça sevimli bir görüntü çizdi.

21 Ağustos Cumartesi günü saat 4'te dünyaya gelen ve doğduğu ilk andan itibaren ülkenin neşesi olan bebek gergedan sevimliliği gönülleri fethetti.

SPL5249195_004

Yetkililer yavruya 'tatlı' anlamına gelen Nandi adını verdiler.
Nandi, şimdi, annesi Tuli ve babası Sizzle ile Hayvanat Bahçesi'nin sürüsüne katılıyor.
SPL5249195_005

Görevliler, 16 aylık bir hamileliğin ardından 14 yaşındaki anne Tuli'nin dışkılarındaki hormon seviyelerini yakından izledikleri için gelişinin yakın olduğunu biliyorlardı. Sabaha karşı, Tuli kafesinin kapalı bir bölümünde doğum yaptı ve bakıcılar hem annenin hem de bebeğin durumunun iyi olduğunu görünce çok sevindi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekne turunda denize giren kadına büyük şok! IsırıldıTekne turunda denize giren kadına büyük şok! Isırıldı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
27 Ağustos Cuma: TV yayın akışı27 Ağustos Cuma: TV yayın akışı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gaz çıkartarak ayda 25 bin dolar kazanıyor

Gaz çıkartarak ayda 25 bin dolar kazanıyor

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Sinemaseverler doyacak! 9 film birden vizyona giriyor

Sinemaseverler doyacak! 9 film birden vizyona giriyor

6 futbol sahası büyüklüğünde! Türkiye’nin ilk ‘mısır labirenti’

6 futbol sahası büyüklüğünde! Türkiye’nin ilk ‘mısır labirenti’

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.