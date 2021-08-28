Londra Hayvanat Bahçesi'nin yeni bebek gergedanı tatlılığıyla hayran bıraktı

21 Ağustos Cumartesi günü saat 4'te dünyaya gelen ve doğduğu ilk andan itibaren ülkenin neşesi olan bebek gergedan sevimliliği gönülleri fethetti.

Yetkililer yavruya 'tatlı' anlamına gelen Nandi adını verdiler.

Nandi, şimdi, annesi Tuli ve babası Sizzle ile Hayvanat Bahçesi'nin sürüsüne katılıyor.



Görevliler, 16 aylık bir hamileliğin ardından 14 yaşındaki anne Tuli'nin dışkılarındaki hormon seviyelerini yakından izledikleri için gelişinin yakın olduğunu biliyorlardı. Sabaha karşı, Tuli kafesinin kapalı bir bölümünde doğum yaptı ve bakıcılar hem annenin hem de bebeğin durumunun iyi olduğunu görünce çok sevindi.



