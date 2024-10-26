Londra pozlarını peş peşe paylaştı! Pınar Deniz'e beğeni yağdı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle geçtiğimiz ay dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre önce hamile olduğu öğrenilen ünlü isim şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Londra sokaklarındaki karelerini peşe peşe paylaşan Pınar Deniz bu haliyle çok beğenildi.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin kareleri beğeni toplarken sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'daha fazla post at', 'git gide güzelleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde hamileliği hakkında açıklamalar yapan Pınar Deniz, "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğuna göre. Erkek çocuğumuz olacak inşallah" demişti.

Pınar Deniz açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı: ''İnşallah sağlıklı bir şekilde çocuğumu dünyaya getirip ondan sonra projelerle ilgilenmeyi düşünüyorum. Aşerme bende olmadı. Biraz zor ilk 3 ay geçirdim. Sevgili annelere şimdiden hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence.''