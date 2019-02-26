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Lords of Chaos şoke etmeye hazırlanıyor!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.02.2019 08:57 | Son Güncelleme

Jonas Akerlund imzalı bağımsız korku filmi Lords of Chaos’tan yeni klip geldi.

Lords of Chaos şoke etmeye hazırlanıyor!

Kuzey Avrupa sinemasına yeni bir boyut katacak olan metal müzik temalı korku filmi Lords of Chaos’tan yeni bir klip sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Norveç’in Oslo kentinde geçen filmin yönetmen koltuğunda 2009 yapımı “Mahşerin Dört Atlısı” filmiyle yıldızı parlayan ve son olarak bu sene Netflix yapımı “Polar” ile karşımıza çıkan başarılı İsveçli yönetmen Jonas Akerlund oturuyor. Prömiyerini geçtiğimiz ay Sundance Film Festivali’nde gerçekleştiren filmin oyuncu kadrosunda Rory Culkin, Emory Cohen, Jack Kilmer, Sky Ferreira ve Valter Skarsgård gibi isimler bulunuyor. Filmin senaryosunda ise yönetmen Akerlund ile Dennis Magnusson ikilisinin imzası var.

Dünya çapında tanınan bir müzisyen olmak isteyen Euronymous, 17 yaşında genç bir delikanlıdır. Sakin ve mutlu bir aile hayatı olsa da genç adam her şeyi geride bırakmak istemektedir. Kurduğu müzik grubu Mayhem'le birlikte 'gerçek Norveç dark metalini' yaratma konusunda giderek daha takıntılı hale gelir. Grubunun ismini potansiyel dinleyicilerine duyurabilmek adına izleyenleri şok eden tanıtım gösterileri düzenlemeye başlar. İzleyicileri şok eden gösterilerde artık gerçekle şov arasındaki ince çizgi bulanıklaşmaya başlamıştır. 17 yaşındaki Euronymous için ahlaki sınırlamalar, toplumsal değer yargıları ve katı kuralların değerleri yitikleşir. Bu genç müzik grubunun Oslo'da Norveç black metalini başlatma arayışı çok şiddetli sonuçlar doğuracaktır. Kundaklama, şiddet ve korkunç bir cinayet, bu takıntılı müzisyenlerin kuşatması altındaki ulusu şok edecektir.

Ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan “Lords of Chaos” 29 Mart tarihinde İngiltere’de gösterime girecek.


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Anahtar Kelimeler:
Lords of Chaos Jonas Akerlund korku filmi

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