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Los Angeles’ın tam ortasında 90 yıldan uzun süredir evsizlerin yaşadığı bölge: Skid Row

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skid Row, Los Angeles'ın merkezinde olmasına rağmen pek çok evsizin yaşadığı ve suç oranının yüksek olduğu bir yer olarak biliniyor. 1800’lü yıllarda zengin kesimin uğrak noktası olan bu bölge zamanla evsizlerin adresi haline geldi.

Los Angeles’ın tam ortasında 90 yıldan uzun süredir evsizlerin yaşadığı bölge: Skid Row

ABD’nin New York’tan sonra en kalabalık şehri Los Angeles, Kaliforniya eyaletine bağlı bir metropol olarak biliniyor. Yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Los Angeles, evsizlerin çoğunlukta olduğu Skid Row bölgesiyle tanınıyor. Bu bölgeyi bu kadar popüler yapan ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan evsiz nüfusunun büyük bir kısmının burada yaşıyor olmasıdır. Evsizlerin yaşam alanı haline gelen Skid Row’un tarihsel yolculuğunu sizler için araştırdık.

skid row

1800’lü yıllarda Los Angeles'ın tam merkez noktasında yer alan ve Hollywood'un da etkisiyle sanayileşmenin hızla başladığı Skid Row'a Amerika'nın her yerinden yatırımcılar geliyordu. Geleceğin yerleşim noktası olarak görülen Skid Row’a dair bütün planlar yolunda giderken ABD’yi derinden sarsan “Büyük Buhran” yaşandı. 1929'da başlayıp tam 10 yıl boyunca süren bu kriz boyunca Amerika'nın pek çok kesimi kötü bir şekilde etkisi altına aldı.

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Ülke çapında yoksulluk oranının artması ile evsizler her tarafa yayılmaya başladı. Bu durumu gören yetkililer ise Los Angeles'ın cazip olanaklarını koruyabilmek adına gördükleri tüm evsizleri Skid Row'a topladı. Polisler birkaç bloktan oluşan Skid Row'u ablukaya aldı ve hem giriş hem de çıkışları kapattı. Los Angeles'ın tam merkez noktasında yer alan ve yalnızca birkaç blok ötesinde Grammy Müzik Ödüllerinin düzenlendiği Skid Row, bir anda tüm evsizlerin özel mülkü haline geldi. Los Angeles Polis Departmanı, Skid Row'daki suç oranının azalması ve daha güvenli bir bölge olması için çalışmalar yürütse de burası günümüzde hala Amerika'nın en tehlikeli bölgesi olarak biliniyor.

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Amerika
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