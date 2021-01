Lösev’den dayanışma çağrısı

Lösemi ve diğer kanser tanılı çocuklar ile yetişkinlere maddi, manevi her türlü destek veren, ailelerin yanında olan Lösev, hastalıkla mücadelede dayanışma çağrısı yaptı.

Kanser tedavisinin uzun ve zorlu bir süreç olsa da tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu hatırlatan Lösev, vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu. Hastalığın tedavisinde en önemli desteğin moral olduğu ifade edilen açıklamada, “Hastalar, hastalıkla birlikte bedenlerindeki değişim ile mücadele ediyor. Bu süreçte psikolojik destek almaları süreci kolay atlatmalarını sağlıyor. Lösev, nakdi ve ayni yardımların yanı sıra lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara manevi anlamda da destek oluyor. Sosyal ve psikolojik desteklerle her zaman kayıtlı hastalarının yanında olan Lösev, eğitim konusunda da çocukları ve ailelerini yalnız bırakmıyor. Çocuklar, tedavileri esnasında Lösev Kolejinde eğitimlerine devam edebiliyor. Tedavi bursları ve eğitim burslarının yanı sıra kuru gıdadan kırmız et ürünlerine, giyimden hijyen ürünlerinden kadar her konuda hasta ve ailelerinin yanında oluyor” denildi.

Tüm kanser hastalarına da maddi, manevi destek olduklarını ifade eden Lösev, destek almak isteyen vatandaşların ofislerin bulunduğu illerde ofislere giderek, 0312 447 0660 numaralı telefonu arayarak ya da tek tıkla kolayca www.losev.org.tr adresinden başvuru yapabileceklerini açıkladı.