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Lost dizisi ekrana dönmeye çok yakın

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Uzun bir süredir ekrana geri döneceği iddialarının konuşulduğu Lost dizisi hakkında heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Lost dizisi ekrana dönmeye çok yakın

Geçtiğimiz günlerde Dexter dizisinin mini bir dizi olarak tek sezonluk ekrana dönüşü akıllara Lost’u getirdi. İki yapımın da ortak kaderi tartışmalı finalleriydi. Dizinin yaratıcıları, Lost dizisinin de Dexter gibi ekrana dönebileceğini söyledi.

LOST DİZİSİ DÖNÜYOR MU?

Independent Türkçe'nin Showtime’dan aktardığın haberine göre, Dexter’a dair yaptığı açıklama J.J.Abrams, Damon Lindelof ve Jeffrey Lieber’ın yarattığı Lost’un da benzer bir kaderi paylaşabileceğine işaret ediyor.

Lost, birbirine karmaşık biçimde bağlanan kafa karıştırıcı bulmacaları ekrana getirmişti. Ve eğer çekimleri yeniden başlarsa hayranlarının aklında soru işareti bırakan pek çok farklı noktasına açıklamalar getirilebilir. Screen Rant'in haberine göre ardından pek çok soru işareti bırakan Lost dizisinin dönüşü de tıpkı Dexter gibi mümkün.

'YENİ KARAKTERLERİN EKLENMESİ GEREKİYOR'

Lost’un dönüp dönmeyeceğine dair tartışmalar yıllardır sürse de Lindelof eğer böyle bir şey olacaksa bunun yeni karakterlerin dahil edilmesiyle yapılması gerektiğini söylemişti.

Dizinin yapım ekibinde yer alan Carlton Cuse daha önce verdiği bir röportajda, yeni karakterleri dahil etmeyi sağlayacak iyi bir fikir ortaya çıkarsa bunun iyi olabileceğini söylemişti.

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Her iki dizi de hayal kırıklığı yaratan sonları nedeniyle dizi severler tarafından uzun süredir aynı kefede değerlendiriliyordu fakat Dexter bunu şimdi tersine çevirme şansına sahip. Benzer bir projenin Lost için de gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak konusu olarak sürmeye devam ediyor.

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