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Lottie Moss'un son paylaşımını görenler "Instagram bunu kaldırmalı" dedi

06.07.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un üvey kardeşi model Lottie Moss sosyal medyada yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek gündem oldu. Onlyfans paylaşımlarıyla ailesinden de tepki gören model bu sefer delikli bir bluz giyip göğüslerini gösterdi. Moss'u görenler "Instagram bunu kaldırmalı" dedi.

Lottie Moss'un son paylaşımını görenler "Instagram bunu kaldırmalı" dedi

Onlyfans paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada çıplak pozlarını yayınlamayı tercih eden Lottie Moss yine geleneğini bozmadı.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşının göğüslerini sosyal medyadan paylaşan model bu sefer kendi bedenini paylaştı.

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Model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan çıplak fotoğraflarının ifşa edilmesinden sonra cesur paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.

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Fenomen isim son olarak delikli bluzunun altına hiçbir şey giymedi ve göğüslerini gösterdi.

Ancak modelin pozlarından bir kısım epey rahatsız oldu. Moss'u görenler "Instagram bunu kaldırmalı" yorumlarında bulunarak şikayetçi oldu.


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