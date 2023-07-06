Lottie Moss'un son paylaşımını görenler "Instagram bunu kaldırmalı" dedi

Onlyfans paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada çıplak pozlarını yayınlamayı tercih eden Lottie Moss yine geleneğini bozmadı.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşının göğüslerini sosyal medyadan paylaşan model bu sefer kendi bedenini paylaştı.

Model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan çıplak fotoğraflarının ifşa edilmesinden sonra cesur paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.



Fenomen isim son olarak delikli bluzunun altına hiçbir şey giymedi ve göğüslerini gösterdi.

Ancak modelin pozlarından bir kısım epey rahatsız oldu. Moss'u görenler "Instagram bunu kaldırmalı" yorumlarında bulunarak şikayetçi oldu.



