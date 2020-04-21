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Louis Vuitton marka spor aletlerinin fiyatları görenleri şaşırttı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Lüks ürünlerin markası Louis Vuitton, spor aletleri serisi çıkardı. Spor ekipmanlarının fiyatları ise görenleri şaşırttı!

Louis Vuitton marka spor aletlerinin fiyatları görenleri şaşırttı

Milyonlarca insan evlerinde vakit geçirmeye devam ediyor. Evde vakit geçirmek için en çok tercih edilen aktivitelerden biri de spor yapmak oldu. Louis Vuitton markası, bu fikirden yola çıkarak evde en çok tercih edilen küçük spor aletlerinden yeni bir seri üretti.

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Satışa sunulan lüks spor aletlerinin fiyatlarını görenler ise gözlerine inanamadı. Ünlü markanın spor aletlerinden dambıl setini almak isterseniz yaklaşık 19 bin TL’yi (2,700 dolar) veya atlama ipini almak isterseniz yaklaşık 5 bin TL’yi (670 dolar) gözden çıkarmanız gerek.

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Sadece 6 kiloluk olan dambıllar muhtemelen sizin Vin Diesel veya Dwayne 'The Rock' Johnson gibi kaslı bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olmayacaktır.

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Louis Vuitton’un ürünleri hakkında şu açıklamayı yayınladı:

Bu dambılların çarpıcı bir estetik görüntüsü ve sportif bir çekiciliği var. Stil sahibi olarak spor yapmak isteyenler için evlerindeki spor salonlarını özel Louis Vuitton ayrıntılarıyla süslemek isteyenler için ideal bir hediye.

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Ağırlık kaldırmak size göre değilse, lüks spor ekipmanları arasında başka bir şey seçebilirsiniz. Mesela; yaklaşık 19 bin TL’ye satılan voleybol topu veya 154 bin TL’ye satılan masa tenisi setlerinden biri alabilirsiniz. Bu ürünlere binlerce lira verecek paranız varsa, bu ürünleri rahatlıkla kullanabileceğiniz büyüklükte bir eviniz ve bahçeniz vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Louis Vuitton, lüks ürünler, spor aletleri,

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