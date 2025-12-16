Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Louvre Müzesi, grev nedeniyle kapandı

FRANSA'nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nin, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle bugün kapalı olacağı bildirildi.

Louvre Müzesi, grev nedeniyle kapandı

Louvre Müzesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Grev nedeniyle müze bugün kapalıdır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

Genel Emek Federasyonu (CGT) ve Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT), Louvre'un yaklaşık 400 çalışanının oy birliğiyle grev kararı aldığını açıkladı.

Müze çalışanlarının, ekim ayında yaşanan mücevher hırsızlığının ardından, Paris'in simgesel yapısında aşırı kalabalıkla mücadele etmek için ek personel ve önlemler talep ettiği bildirildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de ilk kez görüldü! Hint-Pasifik kökenli ve mor renkte! Türkiye'de ilk kez görüldü! Hint-Pasifik kökenli ve mor renkte!
Mahallede görenler 'Sen ölmedin mi' diye şaşırdı!Mahallede görenler 'Sen ölmedin mi' diye şaşırdı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.