Louvre Müzesi, grev nedeniyle kapandı

Louvre Müzesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Grev nedeniyle müze bugün kapalıdır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

Genel Emek Federasyonu (CGT) ve Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT), Louvre'un yaklaşık 400 çalışanının oy birliğiyle grev kararı aldığını açıkladı.

Müze çalışanlarının, ekim ayında yaşanan mücevher hırsızlığının ardından, Paris'in simgesel yapısında aşırı kalabalıkla mücadele etmek için ek personel ve önlemler talep ettiği bildirildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır