Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı

Dünyanın konuştuğu Paris'teki Louvre Müzesi soygununun ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Müzede yer alan Apollo Galerisi'ndeki değerli mücevherler güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası'na taşındı. Değerli mücevherler, yerin 27 metre altındaki dev kasada yer alan altın rezervleriyle birlikte saklanacak.

Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde dünyanın gündemine gelen soygununun ardından, müzedeki diğer değerli mücevherler için yeni güvenlik önlemlerinin alındığı öne sürüldü.
Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı 1
Fransız basını, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ndeki değerli eserlerin korunmak üzere Fransa Merkez Bankası'na taşındığını yazdı.
Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı 2

YERİN 27 METRE ALTINDA SAKLANACAK

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan iddiada, mücevherlerin gizli polis birliklerinin eşliğinde sevk edildiği belirtildi. Müze yetkililerinden ve Fransa Merkez Bankası'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı 3
Fransa'nın altın rezervlerini yerin 27 metre altındaki büyük bir kasada muhafaza eden Merkez Bankası, Louvre Müzesi'ne 500 metre uzaklıkta bulunuyor.
Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı 4

YÜK ASANSÖRÜYLE GİRMİŞLERDİ

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzede 19 Ekim'de soygun meydana gelmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı 5
Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi.
Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı 6

SADECE 7 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Louvre, 3 gün sonra yeniden ziyarete açılmıştı. Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı 7

Louvre Müzesi soygunundan sonra böyle önlem aldılar! Değerli mücevherler yerin 27 metre altındaki Merkez Bankası kasasına taşındı 8Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış'a teşhis konuldu!3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış'a teşhis konuldu!
Resmen ölümü bekledi: Video uğruna trenin altında kaldı!Resmen ölümü bekledi: Video uğruna trenin altında kaldı!

Anahtar Kelimeler:
Paris soygun müze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.