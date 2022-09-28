Love Island'da birlikte yarışmışlardı! Ebeveynleri evlenince üvey kardeş oldular

George Tasker, bu ayın başlarında annesinin St Ives, Cornwall'da bir gelinlik, taç ve çiçekleriyle süslendiği güzel bir fotoğrafını paylaştı. Daha sonra duruma açıklık getirerek kendisinin ve Salmon'ın artık üvey kardeş olduklarını söyledi.

''BU BİR DELİLİK''

Eski Love Island yarışmacısı, Instagram Soru-Cevap'ta konuya değinerek, takipçilerine durumu açıkladı. Annesinin Mollie'nin babasıyla evlendiğini açıklayan genç adam artık üvey kardeş olduklarını söyledi ve ''Bu bir delilik!'' dedi.

PROGRAMIN BULUŞMASINDA TANIŞTILAR

Ebeveynlerinin yaklaşık bir ay önce, programın bir buluşmasında tanıştıklarını ve o süre zarfında nişanlanıp evlendiklerini açıklayan George, onlar için mutlu olduğunu söyledi.



