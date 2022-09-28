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  4. Love Island'da birlikte yarışmışlardı! Ebeveynleri evlenince üvey kardeş oldular

Love Island'da birlikte yarışmışlardı! Ebeveynleri evlenince üvey kardeş oldular

28.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programına bu yıl birlikte yarışan 23 yaşındaki Mollie Salmon ve 23 yaşındaki George Tasker, programda aşkı bulamasalar da ebeveynleri şanslıydı. Programın setinde tanışan ebeveynlerinin, şov bittikten bir ay sonra evlenme kararı almasıyla, Mollie ve George üvey kardeş oldular.

Love Island'da birlikte yarışmışlardı! Ebeveynleri evlenince üvey kardeş oldular

George Tasker, bu ayın başlarında annesinin St Ives, Cornwall'da bir gelinlik, taç ve çiçekleriyle süslendiği güzel bir fotoğrafını paylaştı. Daha sonra duruma açıklık getirerek kendisinin ve Salmon'ın artık üvey kardeş olduklarını söyledi.

''BU BİR DELİLİK''

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Eski Love Island yarışmacısı, Instagram Soru-Cevap'ta konuya değinerek, takipçilerine durumu açıkladı. Annesinin Mollie'nin babasıyla evlendiğini açıklayan genç adam artık üvey kardeş olduklarını söyledi ve ''Bu bir delilik!'' dedi.

PROGRAMIN BULUŞMASINDA TANIŞTILAR

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Ebeveynlerinin yaklaşık bir ay önce, programın bir buluşmasında tanıştıklarını ve o süre zarfında nişanlanıp evlendiklerini açıklayan George, onlar için mutlu olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
üvey kardeş
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