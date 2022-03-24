Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! "Öleceğimi sandım"

Love Island yarışmasının yıldızı Anna Vakili kalçalarından mennun olmadığı için ameliyat oldu. Ünlü isim Brezilya'daki popo kaldırma ameliyatı ile yaşadığı korkunç deneyimin ardından kendisinin ve kız kardeşi Mandi'nin 'öleceğini' düşündüğünü itiraf etti. TV yıldızı bu ameliyattan ders almadı ve Türkiye'ye uçtu.

Anna ve kardeşi araştırma yapmadan Türkiye'de ameliyat oldu. Ünlü isim kendisini 'Frankenstein gibi' gösteren gizli ameliyatın ardında pişman olduğunu açıkladı.

Anna Vakili "Türkiye'ye gittik ve yurt dışında öleceğimizi düşündük. Çok korkunçtu." dedi. Anna Vakili açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ameliyatımızın ardından bir iki gün sonra otel odasında kanlar içinde bayılmak üzereydik. Cinayet mahalli gibiydi, ikimiz de otel odasında yığıldık. Sargılı, kanayan... korku filmi gibiydi. Araştırma yapmadan böyle riskler almayın."

