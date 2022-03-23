Love Island yıldızı Ellie Brown’dan yeni paylaşım! İç çamaşırsız poz verince olay oldu

24 yaşındaki realite yıldızı Ellie Brown, iddialı bir pozla Instagram’ı altüst etti. İç çamaşırsız bir şekilde poz veren televizyon yıldızının paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

Soyunma odasında krem rengi bir kanepenin üzerine oturan Ellie, 1990’lı yıllardan ilham alan bir kombinle sevenlerinin karşısına çıktı. Mini şortunu dar beyaz bir üst ve kahverengi uzun çizmeleriyle tamamlayan Ellie, güneş gözlüğünü de unutmadı. Hayranlarının her zaman makyajlı görmeye alışkın oldukları isim, bu sefer doğal topuzuyla sevenlerini mest etti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Fotoğrafını güneş emojisiyle paylaşan Ellie’nin gönderisi çok kısa sürede on binlerce beğeni alırken, hayranları tarafından iltifat dolu yorumlarla doldu taştı. 1.3 milyon takipçisinin bir kısmı güzelliğini överken bir kısmı ise toplumsal olarak iç çamaşırı kullanmanın zorunluluğundan bahsetti.



