Yetişkin film yıldızı Dredd, açıklamasıyla herkesi şaşırttı! “Boyutu için uyarıyorum”

Yetişkin film sektöründeki en büyük penise sahip olduğunu iddia eden Dredd isimli bir yıldız, potansiyel ilişkilerden önce insanları güvenlik için cinsel organına dair uyardığını dile getirdi. Amerikalı oyuncu, cinsel organın boyutunun kariyerinde önemli bir avantaj sağladığını ifade ederken gündelik hayatında bu durumun yarattığı olumsuzluklardan söz etti. Özellikle günlük hayatında dar kıyafetler giydiğinde gardırop sorunları yaşadığını söyleyen Dredd, cinsel organın boyutunun yaklaşık 26 cm olduğunu itiraf etti.

“BANA İNANMIYORLAR”

Yetişkin film yıldızı özellikle sosyal medyadan cinsel organının boyutuna dair birçok soru aldığını dile getirdi. İnsanların ilgisinden memnun olduğunu belirten Dredd, verdiği cevaba inanmayanların kendi tahminlerini iletmekten çekinmediğini söyledi. Kendisinin sadece cinsel organından ibaret olmadığını belirten Dredd, “Ben oldukça çok yönlü bir adamım. Kendimi makul zekaya sahip olarak görüyorum. Bu yüzden sadece cinsel organımla anılmak beni mutsuz ediyor. İnsanlara gerçek boyutunu söylediğimde bana inanmıyorlar” dedi.

Holly Randall'ın Unfiltered podcast'inde konuşan Dredd, mükemmel olmadığını ve sadece normal bir insan olarak algılanmak istediğini dile getirdi. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların aksine penis boyutunu büyültmek için herhangi bir cerrahi işlem yaptırmadığını da sözlerine ekledi.



