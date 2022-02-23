Love Island yıldızı Maura Higgins, pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Aşk Adası (Love Island) isimli programa katılarak adını duyurmayı başaran onlarca isimden biri olan Maura Higgins, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 31 yaşındaki fenomen isim sosyal medya hesabından sıklıkla seyahat ettiği yerlerden anılarını koyarak takipçilerini selamlıyor. Güzel yıldız, küçük göğüslerinin kendisini daha seksi hissettirdiğini söylerken siyah etek ve büstiyer takımındaki uyumla takipçilerinden tam not aldı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Siyah büstiyer ve etek takımıyla takipçilerinin karşısına çıkan Maura Hinggins, “Şeffaf giysiler ve ıslak bukleler” notunu ekledi. 3.4 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Hinggins’in pozu hayranlarından tam not aldı.

Hinggins’in gönderisini beğenen kullanıcılar düşüncelerini paylaşmak için yorum bölümüne koştu. Sosyal medya kullanıcıları güzel yıldıza, “Çok güzel görünüyorsun”, “Bu gerçekten inanılmaz” yorumlarıyla destek oldu.



