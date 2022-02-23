Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Love Island yıldızı Maura Higgins, pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Love Island yıldızı Maura Higgins, pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

23.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island adlı reality şovla adını duyurmayı başaran Maura Higgins, programdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Love Island yıldızı Maura Higgins, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla nefesleri kesti.

Love Island yıldızı Maura Higgins, pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Aşk Adası (Love Island) isimli programa katılarak adını duyurmayı başaran onlarca isimden biri olan Maura Higgins, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 31 yaşındaki fenomen isim sosyal medya hesabından sıklıkla seyahat ettiği yerlerden anılarını koyarak takipçilerini selamlıyor. Güzel yıldız, küçük göğüslerinin kendisini daha seksi hissettirdiğini söylerken siyah etek ve büstiyer takımındaki uyumla takipçilerinden tam not aldı.

OnlyFans modeli Scarlett Jones, arkadaşının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrendiğinde utandığını itiraf etti! “Yakın arkadaşımın...”OnlyFans modeli Scarlett Jones, arkadaşının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrendiğinde utandığını itiraf etti! “Yakın arkadaşımın...”

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

1

Siyah büstiyer ve etek takımıyla takipçilerinin karşısına çıkan Maura Hinggins, “Şeffaf giysiler ve ıslak bukleler” notunu ekledi. 3.4 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Hinggins’in pozu hayranlarından tam not aldı.

2

Hinggins’in gönderisini beğenen kullanıcılar düşüncelerini paylaşmak için yorum bölümüne koştu. Sosyal medya kullanıcıları güzel yıldıza, “Çok güzel görünüyorsun”, “Bu gerçekten inanılmaz” yorumlarıyla destek oldu.

OnlyFans modeli Bonnie Locket, ilişkileri eleştirdi! “Modern flört tamamen bir kabus”OnlyFans modeli Bonnie Locket, ilişkileri eleştirdi! “Modern flört tamamen bir kabus”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”
Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktıLezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı
Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattıDünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

İlginizi Çekebilir

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

“Sosyal medya sahte” dedi! Seksi model kendisini ifşa etti

“Sosyal medya sahte” dedi! Seksi model kendisini ifşa etti

Gezegenin en faydalı besinler! Ömrünüze ömür katın

Gezegenin en faydalı besinler! Ömrünüze ömür katın

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.