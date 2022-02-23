OnlyFans modeli Bonnie Locket, ilişkileri eleştirdi! “Modern flört tamamen bir kabus”

OnlyFans modeli Bonnie Locket, modern flörtün günümüzde ikili ilişkileri yıprattığından söz etti. Bekar arkadaşlarının düzenli bir ilişkiye sahip olmak konusunda zorlandığını belirten Locket, erkeklerin sorumluluk almak istemediğini söyledi. Tarafların daha az iletişim kurduğunu belirten Locket, “Modern flört tamamen bir kabus” sözleriyle sosyal medyada kurulan ilişkileri eleştirdi.

“SEVGİLİ OLMAK ARTIK ZORLAŞTI”

1.3 milyon sosyal medya takipçisiyle sık sık hikaye bölümündeki soru-cevap özelliğini kullanarak iletişim kuran Locket, modern flört hakkında düşünlerini paylaştı. Locket, “Sevgili olmak artık zorlaştı. İnsanlarla ikinci kez buluşabilmek için bile türlü yollar denemek gerekiyor. Bütün bekar arkadaşlarım aynı kabusu yaşıyor” diye konuştu.



