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OnlyFans modeli Bonnie Locket, ilişkileri eleştirdi! “Modern flört tamamen bir kabus”

23.02.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans’ın fenomen isimlerinden biri olan 33 yaşındaki Bonnie Locket, hayranlarının ikili ilişkilere dair sorularını yanıtladı. Uzun süredir düzenli bir ilişkisi olduğunu belirten Locket, modern flört dinamiklerinin son dönemde tamamen bir kabus olduğunu söyledi.

OnlyFans modeli Bonnie Locket, ilişkileri eleştirdi! “Modern flört tamamen bir kabus”

OnlyFans modeli Bonnie Locket, modern flörtün günümüzde ikili ilişkileri yıprattığından söz etti. Bekar arkadaşlarının düzenli bir ilişkiye sahip olmak konusunda zorlandığını belirten Locket, erkeklerin sorumluluk almak istemediğini söyledi. Tarafların daha az iletişim kurduğunu belirten Locket, “Modern flört tamamen bir kabus” sözleriyle sosyal medyada kurulan ilişkileri eleştirdi.

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“SEVGİLİ OLMAK ARTIK ZORLAŞTI”

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1.3 milyon sosyal medya takipçisiyle sık sık hikaye bölümündeki soru-cevap özelliğini kullanarak iletişim kuran Locket, modern flört hakkında düşünlerini paylaştı. Locket, “Sevgili olmak artık zorlaştı. İnsanlarla ikinci kez buluşabilmek için bile türlü yollar denemek gerekiyor. Bütün bekar arkadaşlarım aynı kabusu yaşıyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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