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Lübnan protestolarında duygusal anlar: Ağlayan askerleri eylemciler teselli ediyor

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DÜNYA  | 24.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

Lübnan'da bir süredir devam eden protesto gösterilerinde, çeşitli bölgelerde eylemcilere müdahale etmek için gönderilen askerlerden bazılarının ağladığı ve göstericiler tarafından teselli edildiği anlar sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Lübnan'da ağır zamlara karşı bir süredir devam eden gösterilerde çok sayıda ilginç anlar yaşanıyor.
Son olarak ise, eylemcilere müdahale etmek üzere gönderilen askerlerden birinin ağladığı ve yine eylemciler tarafından teselli edildiği görüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Jal Al-dib bölgesinde yolu kapatan eylemcilere karşı gönderilen askerlerden birinin ağlamaya başladığı görülüyor.

Askerin ağladığını gören eylemciler ise, kendisine sarılarak ve sloganlar atarak kendisini teselli etmeye çalışıyor.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan videoyu paylaşan kullanıcılardan biri ise, ağlayan askerle ilgili olarak "Hepimiz insanız, gözyaşların çok değerli. Sistemin çökmesi için dua et, böylelikle sen de bir daha asla bu duruma düşmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

Yine Lübnan'da, ağlayan başka bir askerin de yine eylemciler tarafından teselli edildiği görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Lübnan protesto EYLEMCİ asker

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