Lucas Torreira'nın kalbi kırıldı! Galatasaraylı yıldız ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Sosyal medya karıştı...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 60 puan ve 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın performansı dikkat çekiyordu. Sarı - kırmızılılara sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Uruguaylı yıldızın adı, aşk iddialarına karışmıştı.

AŞK İDDİALARI GÜÇLENMİŞTİ

Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Hatta Özkan, oyuncunun evinde buluşup yemek yedikleri bir geceden fotoğraf paylaşmıştı. Bu paylaşım üzerine ikili, Muslera'nın eşinin doğum gününe de beraber katılmıştı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Torrerira ve Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları, yaşananlar sonrasında iyiden iyiye güçlenirken ünlü futbolcu ile Devrim Özkan'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

"İŞİMLE ÇOK MUTLUYUM"

Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." şeklinde bir tweet attı.

TAKİPTEN ÇIKTI

Devrim Özkan, bu tweet'in ardından Torreira'yı Instagram'da takipten çıktı.

TORREIRA'DAN KIRIK KALP

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ise kırık kalp ve ağlayan surat emojilerinin bulunduğu bir tweet paylaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, "Devrim Özkan'la mı ayrıldınız" tarzı yorumlarda bulunarak tweet'in nedenini öğrenmeye çalıştı. Deneyimli futbolcu, paylaşımından dakikalar sonra tweet'i sildi.

"DEVRİM ÖZKAN'I SEVİYORUM"

Lucas Torreira, yaşananların ardından bir tweet daha paylaştı ve 'Devrim Özkan'ı seviyorum' ifadelerini kullandı. Ancak yıldız isim, bu tweet'ini de kısa süre içerisinde sildi.

