Lucescu: Eğer beceremezsem Allah'a ısmarladık

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynayacağımız maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Lucescu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

''DAHA GÜZEL GÜNLER İÇİN...''

Rusya maçından sonra ne yapmak istediğimizi, ne planladığımızı söylemiştim. Ne dedim, 'Yeni bir ekip kuruyoruz. Geçmişteki futbolcuların seviyelerini yukarı çekebilecek, daha güzel günler için ekip kuruyoruz.' İlk hedefimiz bu.

''UFAK, TEKNİK, HIZLI OYUNCULAR İLE STİL KURMAK''

İkinci hedefimiz; teknik oyuncularımız var, oyunun kontrolünü tutacak, fizik gücümüz yok çünkü, öyle güçlü oyuncularımız var, Emre, Hakan, Yunus ile ufak, teknik, hızlı oyuncularla bir oyun stili kurmak ve sonuç elde edebilmek.

''AVRUPA'DA KENDİ TAKIMLARINDA OYNAYAMIYORLAR''

Oyuncularımız beğenildi, yurt dışına gitti ama daha kendi takımlarında oynamıyorlar. Cengiz, Çağlar, Emre Mor, Enes, Hakan gibi. Her maçta 11 oynamak hedefleri olmalı. Zeki Lille'de 11'de oynuyor. Hep orada kalmasını istiyorum. Bunların hepsi zaman istiyor. 20 yaşında oyuncular var, kolay değil, kazanmak istiyoruz. Ama, 5-6 yıl aynı ekiple oynayanlara karşı kazanmak kolay değil. Bizde 2-3 tane var. Fazla oyuncu seçeneğim yok.