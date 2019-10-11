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Luigi’s Mansion 3 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 11.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

Şu aralar Switch için elle tutulur sağlam bir oyun çıkmadığını söyleyebiliriz. Aslında oyun çıkış takvimine baktığımızda her hafta Switch için 10’un üzerinde yapımın yayınlandığını görüyoruz. Fakat bu oyunların büyük çoğunluğu seneler önce çıkmış olan eski yapımlar.

Luigi’s Mansion 3 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Malum, Switch’in yapısından ötürü yeni AAA kalitesindeki yapımlar bu konsol için gelmiyor. Yapımcılar da eski oyunlarını Switch için portlayarak mevcut oyun açığını kapatmaya çabalıyorlar.

Neyse ki bu ayın sonunda Nintendo Switch sahipleri elle tutulur bir oyunu konsollarında oynama fırsatı bulacaklar.

Nintendo imzası taşıyan Luigi’s Mansion 3 bu ayın sonunda raflardaki yerini almış olacak. 31 Ekim’de Nintendo Switch’e özel olarak satışa sunulacak oyun için 6 dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Luigi’s Mansion3 hali hazırda Nintendo eShop’ta ön siparişe sunulmuş durumda.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Luigi’s Mansion 3 Switch

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