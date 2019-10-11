Luigi’s Mansion 3 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Malum, Switch’in yapısından ötürü yeni AAA kalitesindeki yapımlar bu konsol için gelmiyor. Yapımcılar da eski oyunlarını Switch için portlayarak mevcut oyun açığını kapatmaya çabalıyorlar.

Neyse ki bu ayın sonunda Nintendo Switch sahipleri elle tutulur bir oyunu konsollarında oynama fırsatı bulacaklar.

Nintendo imzası taşıyan Luigi’s Mansion 3 bu ayın sonunda raflardaki yerini almış olacak. 31 Ekim’de Nintendo Switch’e özel olarak satışa sunulacak oyun için 6 dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Luigi’s Mansion3 hali hazırda Nintendo eShop’ta ön siparişe sunulmuş durumda.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

