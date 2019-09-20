Luigi’s Mansion 3’ü şimdiden satın alanları sürprizler bekliyor.

Gelmiş geçmiş en kapsamlı Luigi’s Mansion oyunu olacak olan serinin üçüncü oyunu, çeşitli modları ile oyuncuların karşısına çıkacak.

31 Ekim 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyun bugün eShop’ta ön siparişe sunuldu. 59.99 dolar fiyat etiketine sahip olan oyunu bugünden ön sipariş verenler; oyunu hem indirmeye başlayabilecek hem de bir takım bonuslar kazanacak. 6.3 GB büyüklüğündeki oyunu bugünden satın alanlar; eShop’ta harcayabileceği 600 Nintendo Gold puana sahip olacak.

Bildiğiniz gibi Nintendo, satın aldığınız oyunlar için Gold puan kazanma fırsatı sunuyor. Bu Gold puanları gerçek paraya çevirip bir sonraki oyun satın alımlarınızda kullanabiliyorsunuz. 600 Gold puan ise tam 6 dolar yapıyor. Yani oyunu 53.99 Dolar‘a alıyor gibi düşünebilirsiniz.

Nintendo’nun bu Gold olayı ile bir çok oyunu bedavaya satın aldığımı söyleyebilirim. Gold puanlar sadece dijitalde değil, kartuşlu oyunlarda da kazanılabiliyor. Kartuşu taktığınızda Gold puan kazan seçeneğine tıklayıp hesabınıza Gold puan tanımlayabiliyorsunuz. Ancak bu her kartuş için bu işlem 1 defa yapılabiliyor.

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