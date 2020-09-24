Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oldu

Barcelona Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Ve bir dönem sona erdi. Kulüp, yıldız golcüsü Luis Suarez'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e sattı.
Teknik direktör Ronald Koeman'ın göreve gelişinin ardından satılık listesine konulan Uruguaylı yıldızın yeni adresi Atletico Madrid oldu.
Katalan kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi. Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağının altı çizildi.
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