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Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oldu

İSPANYA HABERLERİ  | 24.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Atletico Madrid, Barcelona'nın golcüsü Luis Suarez'i renklerine bağladığını açıkladı. Uruguaylı golcü 2014 yılında Liverpool'dan 82 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olmuştu. Lionel Messi ile yakınlığıyla bilenen yıldız forvet, geride bıraktığı Barcelona kariyerinde 283 maçta 198 gol attı, 109 asist yaptı. Suarez, Barcelona'da 4 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 Kral Kupası zaferi yaşadı.

Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oldu

Barcelona Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Ve bir dönem sona erdi. Kulüp, yıldız golcüsü Luis Suarez'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e sattı.

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Teknik direktör Ronald Koeman'ın göreve gelişinin ardından satılık listesine konulan Uruguaylı yıldızın yeni adresi Atletico Madrid oldu.

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Katalan kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi. Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağının altı çizildi.


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