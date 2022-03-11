Luis Suarez'den Barcelona maçı sonrası Galatasaray'a övgü: Hâlâ dağ gibi duruyor

Galatasaray'ın Barcelona deplasmanından gösterdiği performans ve aldığı bir puan tur için umutları yeşertti. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk mücadelesinde Barcelona'ya konuk olan Galatasaray, müsabakadan 0-0 skorla ayrıldı. Camp Nou'daki mücadelede tribünde 61 bin 740 biletli taraftar yer aldı.

LUİS SUAREZ'DEN GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray'ın Barcelona deplasmanından puanla dönmesi, spor basınında ana gündem maddesi olurken, Barcelona'nın eski futbolcusu Luis Suarez de mücadeleyi değerlendirdi.

"GALATASARAY SAHADA HÂLÂ DAĞ GİBİ DURUYOR"

İspanyol basınından AS'a konuşan Suarez, "Avrupa maçları her zaman zorlu geçmiştir. Özellikle Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ancak sahada hala dağ gibi duruyorlar." dedi.

"BARCELONA ÇOK YUMUŞAK"

Sporx'in haberine göre; Barcelona'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Uruguaylı yıldız, "Bu gibi maçlarda sonuna kadar savaşmalısınız. Agresif olmalı, daha çok koşmalı, maçı rakipten daha çok istemelisiniz. Benim sahada gördüğüm Barça çok yumuşak bir takımdı. Çok küçük parlamalar dışında hiçbir varlık gösteremediler. Xavi'nin takımının ne oynamak istediğini anlayamadım açıkçası. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı." ifadelerini kullandı.

2020-2021 sezonunda Barcelona'dan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Luis Suarez, attığı 21 gol ile Madrid temsilcisinin şampiyonluğa ulaşmasında kritik rol oynamıştı.. Uruguaylı yıldız bu sezon çıktığı 35 maçta ise 11 gol 2 asist kaydetti.



