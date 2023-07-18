Lukaku ile anlaşma sağlandı! Icardi olmazsa Belçikalı oyuncu İstanbul'a çağırılacak

Icardi'nin transferinde problem yaşayan Galatasaray, b planı olarak Lukaku'yu gündemine aldı. Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu, Lukaku'ya takım bulması için talimat verdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Icardi'nin transferinin olası iptal olması problemine karşı Lukaku'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Belçikalı oyuncu ile anlaşmak üzere. Chelsea'de kalmak istemeyen golcü oyuncunun bir an evvel yeni bir takım bulup yeni sezona hazırlanmak istediği öğrenildi.

40 MİLYON EURO

30 yaşındaki golcü oyuncunun mevcut piyasa değeri 40 milyon Euro civarında...

