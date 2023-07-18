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  4. Lukaku ile anlaşma sağlandı! Icardi olmazsa Belçikalı oyuncu İstanbul'a çağırılacak

Lukaku ile anlaşma sağlandı! Icardi olmazsa Belçikalı oyuncu İstanbul'a çağırılacak

18.07.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferde frene basmıyor. Chelsea'ye geri dönen Lukaku'nun takımdan ayrılacağı öğrenildi. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

Icardi'nin transferinde problem yaşayan Galatasaray, b planı olarak Lukaku'yu gündemine aldı. Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu, Lukaku'ya takım bulması için talimat verdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

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Icardi'nin transferinin olası iptal olması problemine karşı Lukaku'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Belçikalı oyuncu ile anlaşmak üzere. Chelsea'de kalmak istemeyen golcü oyuncunun bir an evvel yeni bir takım bulup yeni sezona hazırlanmak istediği öğrenildi.

40 MİLYON EURO

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30 yaşındaki golcü oyuncunun mevcut piyasa değeri 40 milyon Euro civarında...

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