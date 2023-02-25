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Lukas Podolski bizi unutmadı! 500 konteyner ve 2 milyon TL bağış....

25.02.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın başlattığı konteyner projesine Galatasaray ve Antalyaspor’un eski futbolcusu Lukas Podolski, depremzedeler için 2 milyon TL bağış yapacağını duyurdu.

Lukas Podolski bizi unutmadı! 500 konteyner ve 2 milyon TL bağış....

Kahramanmaraş merkezli ve birçok ilde ciddi hasarlara yok açan depremlerde etkilenen depremzeler için yapılan yardımlar gelmeye devam ediyor. Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor’da top koşturan 37 yaşındaki futbolcu Lukas Podolski, depremzedeler için Galatasaray’ın 500 Konteyner Projesine katılıp için 2 milyon TL bağış yağacağını duyurdu.

"POLDI SİZİN İÇİN BURADA"

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Alman futbolcu yardıma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen, orada evlerini ve sevdiklerini kaybeden insanlar için çok üzgünüm. Uzun bir süreç olacak biliyorum; ama şu an evi olmayan ve yeni bir hayat kurmaya çalışan insanlar için 2 milyon TL bağışlayarak ilk etapta hep birlikte konteyner evlerini hazır hale getirmeye yardım etmek istiyorum. Umarım ilk hedefimiz olan 500 konteyner eve en kısa sürede ulaşabiliriz. Türk insanı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacağım. Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi’nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda bulunacağını bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

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