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Lüks aracı hurdaya çevirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

İngiltere'de kaydedilen görüntülerde, bir sürücü Lamborghini ile şov yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

İngiltere'de bir otomobil organizasyonunda Lamborghini marka lüks araç sahibi bir sürücü şov yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kazada şoföre bir şey olmazken lüks araç hurdaya döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Lamborghini ingiltere kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şımarık zengin Güzel bir şov yapmış oyuncak arabasını kırmış sadece
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