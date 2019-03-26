Lüks aracı hurdaya çevirdi

İngiltere'de bir otomobil organizasyonunda Lamborghini marka lüks araç sahibi bir sürücü şov yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaldırıma çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kazada şoföre bir şey olmazken lüks araç hurdaya döndü.
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