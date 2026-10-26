288 metrelik asansör: Çocukların 3 saatlik okul yolculuğu 30 dakikaya düştü!

Çin'in Yunnan eyaletindeki Nizhu Nehri Büyük Kanyonu'nun derinliklerinde bulunan Nizhuhe köyünde yaşayan çocuklar, okula ulaşmak için uzun ve tehlikeli bir yolculuk yapmak zorundaydı. Çocuklar, yaklaşık üç haftada bir Guanzhai Köyü İlkokuluna ulaşabilmek için üç saat boyunca dağ yollarında tırmanıyordu.

2022 yılında çocukların hayatını kolaylaştırmak amacıyla 268 metre yüksekliğindeki Qingyun Ladder asansörü hizmete açıldı. Dik bir uçurumun kenarına inşa edilen asansör sayesinde saatler süren tırmanış birkaç dakikaya indi.

Proje, hayata geçirildiği dönemde hem Çin'de hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Ancak asansörün ünü arttıkça bölgeye gelen turistlerin sayısı da yükseldi.

TURİST YOĞUNLUĞU NEDENİYLE YENİ ASANSÖR YAPILDI

Manzarasıyla dikkat çeken bölgeyi ziyaret eden turistler, uçurum kenarındaki asansöre binmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Asansörün kapasitesi artan talebi karşılamakta yetersiz kalınca bekleme süreleri saatlere ulaştı.

Asansörü ücretsiz kullanabilen öğrenciler de yoğun dönemlerde sıralarını beklemek zorunda kaldı. Bunun üzerine ilk asansörün hemen yanına ikinci bir panoramik asansör inşa edildi.

Fuyao Ladder adı verilen yeni asansör, kanyon tabanından 288 metre yüksekliğe ulaşıyor. İlk asansörden daha geniş ve hızlı olan yeni sistemin asansör kuyusu da 20 metre daha uzun.

ÜÇ SAATLİK YOLCULUK 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ

İki asansörün hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bölgedeki yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin okula ulaşımının kolaylaştırılması hedeflendi.

Çocuklar okula gitmek için önce bir servis aracıyla açık hava asansörüne ulaşıyor, ardından teleferiğe biniyor. Birden fazla ulaşım aracını kullanmalarına rağmen yolculuklarını yaklaşık 30 dakikada tamamlayabiliyorlar. Daha önce yalnızca gidiş için üç saat harcayan öğrenciler, böylece toplam altı saati bulabilen gidiş-dönüş yolculuğunu önemli ölçüde kısaltmış oldu.

Öğrencilerden biri, Xinhua'ya yaptığı açıklamada eskiden okul yolunda eşyalarını taşımak ve üç saat boyunca dağ yollarında yürümek zorunda kaldığını belirtti. Dikkatli olmadığı takdirde kayıp düşebileceğini söyleyen öğrenci, yeni sistem sayesinde yolculuğun çok daha kolay hale geldiğini ifade etti.