Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

288 metrelik asansör: Çocukların 3 saatlik okul yolculuğu 30 dakikaya düştü!

Çin'de bir köyde yaşayan çocuklar, okullarına ulaşabilmek için saatlerce tehlikeli dağ yollarında yürümek zorunda kalıyordu. 2022 yılında uçurumun kenarına inşa edilen asansör bu zorlu yolculuğu dakikalara indirdi. Ancak bölgeye akın eden turistler nedeniyle oluşan yoğunluk, yeni bir çözümü de beraberinde getirdi.

288 metrelik asansör: Çocukların 3 saatlik okul yolculuğu 30 dakikaya düştü!
Çiğdem Berfin Sevinç

Çin'in Yunnan eyaletindeki Nizhu Nehri Büyük Kanyonu'nun derinliklerinde bulunan Nizhuhe köyünde yaşayan çocuklar, okula ulaşmak için uzun ve tehlikeli bir yolculuk yapmak zorundaydı. Çocuklar, yaklaşık üç haftada bir Guanzhai Köyü İlkokuluna ulaşabilmek için üç saat boyunca dağ yollarında tırmanıyordu.

2022 yılında çocukların hayatını kolaylaştırmak amacıyla 268 metre yüksekliğindeki Qingyun Ladder asansörü hizmete açıldı. Dik bir uçurumun kenarına inşa edilen asansör sayesinde saatler süren tırmanış birkaç dakikaya indi.

Proje, hayata geçirildiği dönemde hem Çin'de hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Ancak asansörün ünü arttıkça bölgeye gelen turistlerin sayısı da yükseldi.

288 metrelik asansör: Çocukların 3 saatlik okul yolculuğu 30 dakikaya düştü! 1

TURİST YOĞUNLUĞU NEDENİYLE YENİ ASANSÖR YAPILDI

Manzarasıyla dikkat çeken bölgeyi ziyaret eden turistler, uçurum kenarındaki asansöre binmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Asansörün kapasitesi artan talebi karşılamakta yetersiz kalınca bekleme süreleri saatlere ulaştı.

Asansörü ücretsiz kullanabilen öğrenciler de yoğun dönemlerde sıralarını beklemek zorunda kaldı. Bunun üzerine ilk asansörün hemen yanına ikinci bir panoramik asansör inşa edildi.

Fuyao Ladder adı verilen yeni asansör, kanyon tabanından 288 metre yüksekliğe ulaşıyor. İlk asansörden daha geniş ve hızlı olan yeni sistemin asansör kuyusu da 20 metre daha uzun.

288 metrelik asansör: Çocukların 3 saatlik okul yolculuğu 30 dakikaya düştü! 2

ÜÇ SAATLİK YOLCULUK 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ

İki asansörün hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bölgedeki yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin okula ulaşımının kolaylaştırılması hedeflendi.

Çocuklar okula gitmek için önce bir servis aracıyla açık hava asansörüne ulaşıyor, ardından teleferiğe biniyor. Birden fazla ulaşım aracını kullanmalarına rağmen yolculuklarını yaklaşık 30 dakikada tamamlayabiliyorlar. Daha önce yalnızca gidiş için üç saat harcayan öğrenciler, böylece toplam altı saati bulabilen gidiş-dönüş yolculuğunu önemli ölçüde kısaltmış oldu.

Öğrencilerden biri, Xinhua'ya yaptığı açıklamada eskiden okul yolunda eşyalarını taşımak ve üç saat boyunca dağ yollarında yürümek zorunda kaldığını belirtti. Dikkatli olmadığı takdirde kayıp düşebileceğini söyleyen öğrenci, yeni sistem sayesinde yolculuğun çok daha kolay hale geldiğini ifade etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'ın merakla beklenen iki modeli için yeni gelişme!Apple'ın merakla beklenen iki modeli için yeni gelişme!
4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı'nda gündelik hayatı ortaya çıkardı4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı'nda gündelik hayatı ortaya çıkardı

Anahtar Kelimeler:
Çin okul asansör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.