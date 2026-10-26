Türkiye'nin 506'ncısı: Yeni tür keşfedildi! Her yerden görmeye gidiyorlar

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ulualan bölgesinde görülen kuş, doğa ve kuş gözlemcileri arasında heyecan oluşturdu.

TÜRKİYE'DE 506'INCI YENİ KUŞ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Hollandalı kuş gözlemcisi Jourdy Houkes tarafından bulunan türün kayıtlara geçmesiyle Türkiye'nin kuş türü sayısı 506'ya, Antalya'nın kuş türü sayısı ise 361'e yükseldi.

Bölgeye gelen Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri de kuşu kayıt altına almak ve fotoğraflamak için çalışma başlattı.

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilden kuş gözlemcisi de, nadir karşılaşılan türü doğal ortamında görebilmek ve fotoğraflayabilmek için Manavgat'a doğru yola çıktı.

Yeni kayıt Antalya'nın kuş çeşitliliğini bir kez daha gündeme taşırken, Manavgat'ın doğal yaşam açısından taşıdığı önemi de ortaya koydu.

"TÜM TÜRKİYE'DEN BURAYA DOĞRU GELİYORLAR"

Uzman Veteriner Hekim Gökçe Coşkun, "Bugün Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok güzel bir haber alarak sabaha başladık. Şu anda Manavgat deniz kenarındayız. Sabah Hollandalı bir kuş gözlemcisi burada gözlem yaparken bize haber verdi. Hemen Kuş Gözlem Topluluğu olarak alana geldik. Bu tür Türkiye'nin 506. türü, Antalya'nın da 361. türü oldu. Şimdi bütün Türkiye'den kuş gözlemcileri buraya doğru geliyorlar. O kuşu görmek ve fotoğraflamak için geliyorlar. Bu alanın her sene ilkbahar ve sonbaharda birçok nadir kuşa ev sahipliği yaptığını biliyoruz" dedi.

Türkiye Kuş Kayıt Komitesi Başkanı Mustafa Erturhan ise, "Şu anda karşımızda çayır kuşları var. Normalde burada olmaması gerekiyor ama bazen yolunu şaşırıp Avrupa'ya gelen bireyler oluyor. İlk defa bu kadar doğuda görülen bireylerden bir tanesi. 506. tür ve yeni kuş türümüz olarak listemize eklendi" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır