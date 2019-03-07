Lüks araçlar İstanbul'un orta yerinde yol kesip drift yaptılar

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'taki bir galeri önünden hareket etti. Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kayıttaydı.
Konvoy Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu. Yol kesen konvoy otomobilleriyle "drift" denilen hareketi yaptı. Konvoydakiler kimseye umursamazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Lüks düğün konvoyunun yolculuğu yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü. (DHA)
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