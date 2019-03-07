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Lüks araçlar İstanbul'un orta yerinde yol kesip drift yaptılar

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 07.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı. Yol kesmelerini profesyonel kameralarla kaydettiren konvoydakiler drone ile bile çekim yaptırdı

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'taki bir galeri önünden hareket etti. Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kayıttaydı.

Konvoy Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu. Yol kesen konvoy otomobilleriyle "drift" denilen hareketi yaptı. Konvoydakiler kimseye umursamazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Lüks düğün konvoyunun yolculuğu yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü. (DHA)

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drift lüks araç Başakşehir düğün konvoyu

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